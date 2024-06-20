САТОБ начал переговоры о гастролях в  Китай

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С 12 по 15 июня в Пекине в рамках Международного фестиваля «Здравый смысл», организованным Россотрудничеством совместно с «Центром креативных индустрий «Новый город», Российским культурным центром, Пекинским выставочным центром, был реализован культурно-просветительский проект «Слово о русском сердце».

В мероприятии принял участие художественный руководитель и главный дирижер Шостакович Опера Балет Евгений Хохлов, а также руководители российских музыкальных театров, входящие в Ассоциацию Музыкальных Театров – Юрий Александров, Георгий Исаакян, Евгений Малыгин и руководитель Андреевского оркестра Дмитрий Хохлов.

На сессии, посвященной музыкальному классическому искусству, Евгений Дмитриевич представил видеовизитку театра, рассказал о творческих планах – настоящем и будущем коллектива. И в завершении своего выступления выразил надежду на то, что китайские коллеги в будущем смогут побывать на берегах Волги в Самаре, «где живут удивительно добрые и открытые люди».

Результатом встреч в рамках фестиваля станет создание новых международных культурных проектов, укрепление творческих связей между двумя государствами.

Евгений Хохлов: «Мы открыты к сотрудничеству, к партнёрству с китайскими коллегами, и надеемся, что наш театр когда-нибудь побывает в Китае с гастролями, и мы сможем показать наши балеты и оперы».

Итогом участия в фестивале для Шостакович Опера Балет стало начало переговоров о возможных гастролях с балетом в Китай.

Проведение фестиваля посвящено перекрестному году культуры России и Китая и станет одним из самых масштабных проектов, который расскажет КНР о России. По словам главы Россотрудничества Евгения Примакова: «Такие культурно-просветительские проекты являются ключевым инструментом общественной дипломатии».

Руководство театра Шостакович Опера Балет благодарит Российский культурный центр в Пекине и Россотрудничество за приглашение принять участие в таком масштабном проекте.

Фото: пресс-служба САТОБ