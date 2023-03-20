Я нашел ошибку
Главные новости:
Госпитализирована женщина-водитель.
ДТП на Московском шоссе в Самаре: столкнулись две иномарки
31 школьник в присутствии родных впервые получил основной документ гражданина Российской Федерации.
В Новокуйбышевске полицейские в торжественной обстановке вручили паспорта юным жителям города
Первыми зрителями новой постановки станут, в том числе, семьи военнослужащих – участников специальной военной операции.
САТОБ готовится к премьере музыкально-литературной композиции "Александр Невский. Ледовое побоище"
Общегородской субботник состоится 22 апреля.  
1 апреля в Самаре стартует месячник по благоустройству
Уже пятый год подряд самые важные и нужные идеи получат финансовую поддержку региона.
Стартует новый региональный конкурс грантов на реализацию соцпроектов социально-ориентированных НКО
Речь идет о павильонах, в которых будут располагаться кафе, закусочные, пункты проката, досуга и сервиса.
На новой набережной в Тольятти появятся кафе, пункты проката и сервиса
Судебные приставы региона с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» проверили на наличие задолженности свыше 600 граждан.
Жители губернии проверили себя на наличие задолженности
Жюри выберут 30 лучших работ, а их авторы получат сертификаты участников и подарки от проекта «Культура для школьников».
Школьников Самарской области приглашают присоединиться к Всероссийской акции «Крымские истории»
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.6
0.19
EUR 81.46
0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоится встреча с киноведом и историком кино Валерием Ивановичем Фоминым
Команда Школы креативных индустрий Кинеля пригласила в гости семьи мобилизованных и военнослужащих
Тольяттинские школьники стали очевидцами соревнований пожарно-спасательных частей
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

САТОБ готовится к премьере музыкально-литературной композиции "Александр Невский. Ледовое побоище"

20 марта 2023 15:35
93
Первыми зрителями новой постановки станут, в том числе, семьи военнослужащих – участников специальной военной операции.

5 апреля в 18:30 в Самарском академическом театре оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича состоится премьера музыкально-литературной композиции «Александр Невский. Ледовое побоище».  

Автор идеи и музыкальный руководитель – художественный руководитель и главный дирижёр Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича Евгений Хохлов.

В программе принимают участие симфонический оркестр и хор Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича, солистка – Анастасия Вечёркина (меццо-сопрано).

Чтец – артист Самарского академического театра драмы имени М. Горького Денис Евневич.

В основе музыкального текста кантаты «Александр Невский» – музыка Сергея Сергеевича Прокофьева к одноимённому фильму Сергея Михайловича Эйзенштейна, снятому в 1938 году. Вокальные партии написаны на стихи советского поэта, журналиста, военного корреспондента Владимира Александровича Луговского в 1939 году. Впервые кантата была исполнена в Большом зале Московской консерватории 17 мая 1939 года под управлением автора.

Исполнение кантаты будет сопровождаться литературными фрагментами из поэмы «Ледовое побоище» советского поэта, драматурга, военного корреспондента Константина Михайловича Симонова. Поэма была написана в 1937 году, в год начала работы Эйзенштейна над фильмом «Александр Невский».

Во время исполнения на экране будут показаны картины русских художников с изображением Александра Невского и подходящих по сюжету картин.

Великая музыка, знакомая каждому с детства, текст, наполненный яркими образами и событиями, и тематический видеоряд из произведений живописи погрузят зрителей в героический мир XIII века.

Первыми зрителями новой постановки станут, в том числе, семьи военнослужащих – участников специальной военной операции. Самарский театр оперы и балета, как и другие учреждения культуры региона, активно помогает участникам спецоперации: проводит выездные концерты в санаториях, предоставляет билеты семьям военнослужащих на свои спектакли.

 

Фото:   депертамент информационной политики СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Российское общество «Знание» проведет для молодежи Самары двухдневный карьерный форум
20 марта 2023  13:53
Российское общество «Знание» проведет для молодежи Самары двухдневный карьерный форум
136
По итогам 2022 года инвестиции в основной капитал в Самарской области достигли 446,7 млрд рублей
20 марта 2023  10:36
По итогам 2022 года инвестиции в основной капитал в Самарской области достигли 446,7 млрд рублей
194
Дмитрий Азаров обратился к работникам бытового обслуживания населения и ЖКХ Самарской области
19 марта 2023  09:48
Дмитрий Азаров обратился к работникам бытового обслуживания населения и ЖКХ Самарской области
604
Глава региона отметил, что Крымская весна вновь объединила весь российский народ, чтобы противостоять нацизму, который поднял голову у границ нашей Родины. 
18 марта 2023  15:57
«Вместе с Россией – к Победе»: Дмитрий Азаров поздравил земляков с годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя
1107
Здесь уже прошли десятки мероприятий и соревнований — не только регионального, окружного, но и федерального уровня.
18 марта 2023  14:25
Игорь Комаров оценил возможности нового Дворца спорта в Самаре
671
Весь список