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САТОБ готовится к гастролям в Москве

30 сентября 2024 12:05
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САТОБ готовится к гастролям в Москве

17-19 октября Шостакович Опера Балет примет участие в IX Всероссийском фестивале музыкальных театров «Видеть музыку» с оперой «Мастер и Маргарита» С. Слонимского (17 октября) и балетом «Раймонда» А. Глазунова (19 октября). Самарский театр впервые выступит на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России.

Опера «Мастер и Маргарита» Сергея Михайловича Слонимского была написана в 1972 году. Слонимский был первым, кто музыкально интерпретировал этот сюжет и воплотил его в музыку. На сцене Самарского академического театра оперы и балета постановка «Мастера и Маргариты» стала первым полномасштабным сценическим воплощением этой оперы в России. Инициатором стал художественный руководитель Самарского оперного театра и дирижер-постановщик спектакля Евгений Хохлов. 

Приглашенный оперный режиссер, Народный артист России, художественный руководитель камерного музыкального театра «Санкт-Петербург Опера» Юрий Александров воплотил замысел авторского текста и подчеркнул вслед за партитурой философский и романтический характер романа.

Вместо обычного симфонического оркестра в опере используется принцип инструментального театра, где каждый инструмент трактуется как спутник действующих персонажей. Также в опере ощутимы черты лирико-психологической драмы, рок-оперы, а также элементы флорентийской оперы – начала XVII века – первых образцов оперного жанра.

В ноябре прошлого года, всего спустя месяц после премьеры, спектакль был показан в Мариинском театре.

Мировая премьера «Раймонды» в постановке выдающегося балетмейстера Мариуса Петипа состоялась 7 января 1898 года в Мариинском театре. Для композитора Александра Константиновича Глазунова она стала первом опытом обращения к жанру балета, а для Мариуса Петипа – последней большой работой.

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