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САТОБ: гастроли Большого театра России 

18 марта 2025 14:59
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Гастроли приурочены к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Гастроли приурочены к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

23 апреля в 19.00

Гала-концерт оперы Большого театра

На сцене Шостакович опера балет выступят выдающиеся солисты Большого театра.

В программе — шедевры мировой оперной классики, которые подарят вам незабываемые музыкальные впечатления.

В концерте примут участие легендарные:

лауреат международного конкурса Анна Нечаева

лауреат международных конкурсов Ольга Селивёрстова

заслуженная артистка России Агунда Кулаева

заслуженный артист России Олег Долгов

лауреат международного конкурса Александр Краснов

заслуженный артист Республики Беларусь Андрей Валентий

Дирижер – лауреат международных конкурсов Алексей Богорад

В программе вечера: «Праздничная увертюра» Дмитрия Шостаковича, арии из опер Гуно, Чапи, Пуччини, Бизе, а также неаполитанские песни и известные произведения советских композиторов.

Продолжительность – 2 часа, 12+

 25 и 26 апреля в 19.00

Балет Большого театра «Сильфида»

Херман Северин Левенскольд

Либретто Адольфа Нурри и Филиппо Тальони

Хореография Августа Бурнонвиля


Постановка и новая хореография - Йохан Кобборг

Художник-постановщик - Питер Фармер

Дирижер-постановщик - Павел Клиничев

Художник по свету - Дамир Исмагилов

«Сильфида» – балет прекрасной, но сложной судьбы. Премьера прошла 12 марта 1832 года в Париже на сцене Королевской академии музыки и танца. Спектакль, повествовавший о бессмертной дочери воздуха, погубленной любовью к крестьянину, оказался отточенной до символа реакцией танцующих людей на романтизм – запоздалой, но небывало яркой. Заглавную роль итальянский хореограф Филиппо Тальони создал для своей дочери Марии. Нескладная, сутулая и некрасивая, она абсолютно не соответствовала своим обликом героиням господствовавших тогда «анакреонтических» балетов, требовавших от балерин форм и грации античных статуй.

Но умный, заботливый и жесткий отец так отточил технику дочери, что она могла минутами удерживаться на кончиках пальцев без поддержки партнёра, а прыгала так высоко, легко и бесшумно, что создавала иллюзию парения. Тальони-отец придумал для Марии новый тип костюма: газовые полупрозрачные юбки и особую обувь, которую теперь называют пуантами. А влюблённый в балерину прославленный тенор Нурри сочинил историю об идеальном существе, которое гибнет от прикосновения грубых рук.

Продолжительность – 1 час 45 минут

12+

 

Фото:   пресс-служба САТОБ

Теги: Самара

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