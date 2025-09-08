САТОБ: 95-й юбилейный сезон открыла опера «Леди Макбет Мценского уезда»

7 сентября 95-й юбилейный сезон Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича открыла опера «Леди Макбет Мценского уезда» (Д. Шостакович) 16+.
Опера была представлена в рамках VI международного фестиваля искусств «Шостакович. Над временем».
Главную партию Катерины исполнила заслуженная артистка Российской Федерации, заслуженная артистка Самарской области Татьяна Ларина.
Сюжетной основой оперы послужил очерк Лескова – одна из самых страшных страниц русской литературы, обличающих «темное царство» дореформенной купеческой России. Либреттист оперы Александр Прейс и руководивший работой композитор Дмитрий Шостакович существенно переосмыслили сюжет очерка.
Почти ничего не меняя в поступках Катерины Львовны, они изменили их мотивы. Главная героиня предстала не только как порождение, но и как жертва домостроевского уклада купеческого быта. Ее протест против бесправия и издевательств, за утверждение собственного человеческого достоинства принял уродливые и жестокие формы среды, в которой она сложилась. Катерина – единственный персонаж оперы, способный чувствовать, знающий сильные душевные порывы, стремящийся вырваться из захолустного быта.
Поздравляем с дебютом в опере «Леди Макбет Мценского уезда»:
Сергей – Максим Зырянов
Зиновий Борисович – Никита Шаров
Аксинья – Евгения Бумбу
Приказчик | Городовой – Александр Слесарев
Старый каторжник– Артём Камалитдинов
Каторжанка – Екатерина Рогачёва
