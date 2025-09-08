САТОБ: 95-й юбилейный сезон открыла опера «Леди Макбет Мценского уезда»

102

7 сентября 95-й юбилейный сезон Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича открыла опера «Леди Макбет Мценского уезда» (Д. Шостакович) 16+.

Опера была представлена в рамках VI международного фестиваля искусств «Шостакович. Над временем».

Главную партию Катерины исполнила заслуженная артистка Российской Федерации, заслуженная артистка Самарской области Татьяна Ларина.

Сюжетной основой оперы послужил очерк Лескова – одна из самых страшных страниц русской литературы, обличающих «темное царство» дореформенной купеческой России. Либреттист оперы Александр Прейс и руководивший работой композитор Дмитрий Шостакович существенно переосмыслили сюжет очерка.

Почти ничего не меняя в поступках Катерины Львовны, они изменили их мотивы. Главная героиня предстала не только как порождение, но и как жертва домостроевского уклада купеческого быта. Ее протест против бесправия и издевательств, за утверждение собственного человеческого достоинства принял уродливые и жестокие формы среды, в которой она сложилась. Катерина – единственный персонаж оперы, способный чувствовать, знающий сильные душевные порывы, стремящийся вырваться из захолустного быта.

Поздравляем с дебютом в опере «Леди Макбет Мценского уезда»:

Сергей – Максим Зырянов

Зиновий Борисович – Никита Шаров

Аксинья – Евгения Бумбу

Приказчик | Городовой – Александр Слесарев

Старый каторжник– Артём Камалитдинов

Каторжанка – Екатерина Рогачёва

Фото предоставлено пресс-службой САТОБ