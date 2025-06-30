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САТОБ: 94-й театральный сезон закрыт

30 июня 2025 19:27
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Уходящий сезон запомнится нам множеством значимых для театра и культуры Самарской области событий.

Уходящий сезон запомнится нам множеством значимых для театра и культуры Самарской области событий.

Громкими премьерами:
– опера Ж. Оффенбаха «Сказки Гофмана»;
– опера Б. Бриттена «Сон в летнюю ночь»;
– балет-феерия П. И. Чайковского «Щелкунчик»;
– опера для всей семьи «Про Ивана-молодца и подарки из ларца»;
– театрализованная фантазия «Метель»;
– музыкальная драма по повести Б. Васильева «Зори здесь тихие»;
– одноактные балеты «Балеты Императорского двора»: «Роман Бутона розы» Р. Дриго и «Времена года» А. Глазунова;
– балет «Дом у дороги» на музыку В. Гаврилина;
– концертная программа «Ожидание» на музыку М.Таривердиева
– балет-предание «Крылья. Время любить» в постановке                                  на музыку М. Крылова.

Триумфальными событиями и значимыми проектами:
– уникальная презентация 94-го сезона на террасе филиала Третьяковской галереи в Самаре;
– новая мелодия театрального звонка – фрагмент песни Д.Шостаковича «Родина слышит»;
– гастроли на Исторической сцене Большого театра России;
– рождение первого международного фестиваля «Наследие. Опера. Балет»;
– международный фестиваль искусств «Шостакович. Над временем»;
– серия концертов и спектаклей, приуроченных к 80-летию Великой Победы;
– гастроли в Тольятти;
– участие хора в исполнении концерта-симфонии «Русскому Донбассу» в Волгоградской филармонии;
– показ спектаклей с тифлокомментариями для незрячих и слабовидящих зрителей;
– успешные переговоры о совместных проектах с коллегами из Беларуси, Таиланда.

Нашими гостями:
– гастроли балетной труппы Большого театра Беларуси;
– гастроли Государственного академического русского оркестра 
им.  В.В. Андреева;
– национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра»;
 – гастроли Большого театра России;
– гастроли объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева;
– гастроли Донбасс Опера. 

Заслуженными наградами и назначениями:
– премия «Золотая Маска»;
– оперная премия «Онегин» за постановку оперы С. Слонимского «Мастер и Маргарита»;
- постановка балета А. Глазунова «Раймонда» вошла в Золотой фонд театральных постановок России;
– Евгений Хохлов, художественный руководитель и главный дирижер выступил сопредседателем экспертного совета «Золотой Маски» в номинации «Музыкальный театр» в сезоне 2023–2024 года; 
– Юрий Бурлака, заслуженный артист РФ, художественный руководитель балета вошёл в состав экспертного совета «Золотой Маски» номинации «Музыкальный театр» сезона 2024-2025; 
- Ольга Бараховская, заслуженная артистка РСФСР, удостоена приза «Душа танца»;
– Валентине Пономаренко, заслуженной артистке РСФСР, прослужившей в театре более 50 лет, присвоено почетное звание «Народный артист Самарской области»;
– Софья Цимбал стала победителем Международного конкурса молодых артистов оперетты «ОпереттаLand»;
– Солист оперы Максим Сударев получил Третью премию за участие в конкурсе Международной лаборатории заслуженной артистки РФ, народной артистки Республики Абхазия Алисы Шавловны Гицба; 
- благодарностью Губернатора Самарской области «За вклад в развитие культуры в Самарской области» награждены репетитор по балету Ольга Савельева и солист балета Илья Черкасов;

Юбилеи отметили:
– заслуженная артистка Российской федерации, заслуженная артистка Самарской области Татьяна Гайворонская;
– лауреат Всероссийского конкурса Наталья Фризе. 

 

Фото:  Александр Крылов

Теги: Самара

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