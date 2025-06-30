САТОБ: 94-й театральный сезон закрыт

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Уходящий сезон запомнится нам множеством значимых для театра и культуры Самарской области событий.

Громкими премьерами:

– опера Ж. Оффенбаха «Сказки Гофмана»;

– опера Б. Бриттена «Сон в летнюю ночь»;

– балет-феерия П. И. Чайковского «Щелкунчик»;

– опера для всей семьи «Про Ивана-молодца и подарки из ларца»;

– театрализованная фантазия «Метель»;

– музыкальная драма по повести Б. Васильева «Зори здесь тихие»;

– одноактные балеты «Балеты Императорского двора»: «Роман Бутона розы» Р. Дриго и «Времена года» А. Глазунова;

– балет «Дом у дороги» на музыку В. Гаврилина;

– концертная программа «Ожидание» на музыку М.Таривердиева

– балет-предание «Крылья. Время любить» в постановке на музыку М. Крылова.

Триумфальными событиями и значимыми проектами:

– уникальная презентация 94-го сезона на террасе филиала Третьяковской галереи в Самаре;

– новая мелодия театрального звонка – фрагмент песни Д.Шостаковича «Родина слышит»;

– гастроли на Исторической сцене Большого театра России;

– рождение первого международного фестиваля «Наследие. Опера. Балет»;

– международный фестиваль искусств «Шостакович. Над временем»;

– серия концертов и спектаклей, приуроченных к 80-летию Великой Победы;

– гастроли в Тольятти;

– участие хора в исполнении концерта-симфонии «Русскому Донбассу» в Волгоградской филармонии;

– показ спектаклей с тифлокомментариями для незрячих и слабовидящих зрителей;

– успешные переговоры о совместных проектах с коллегами из Беларуси, Таиланда.

Нашими гостями:

– гастроли балетной труппы Большого театра Беларуси;

– гастроли Государственного академического русского оркестра

им. В.В. Андреева;

– национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра»;

– гастроли Большого театра России;

– гастроли объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева;

– гастроли Донбасс Опера.

Заслуженными наградами и назначениями:

– премия «Золотая Маска»;

– оперная премия «Онегин» за постановку оперы С. Слонимского «Мастер и Маргарита»;

- постановка балета А. Глазунова «Раймонда» вошла в Золотой фонд театральных постановок России;

– Евгений Хохлов, художественный руководитель и главный дирижер выступил сопредседателем экспертного совета «Золотой Маски» в номинации «Музыкальный театр» в сезоне 2023–2024 года;

– Юрий Бурлака, заслуженный артист РФ, художественный руководитель балета вошёл в состав экспертного совета «Золотой Маски» номинации «Музыкальный театр» сезона 2024-2025;

- Ольга Бараховская, заслуженная артистка РСФСР, удостоена приза «Душа танца»;

– Валентине Пономаренко, заслуженной артистке РСФСР, прослужившей в театре более 50 лет, присвоено почетное звание «Народный артист Самарской области»;

– Софья Цимбал стала победителем Международного конкурса молодых артистов оперетты «ОпереттаLand»;

– Солист оперы Максим Сударев получил Третью премию за участие в конкурсе Международной лаборатории заслуженной артистки РФ, народной артистки Республики Абхазия Алисы Шавловны Гицба;

- благодарностью Губернатора Самарской области «За вклад в развитие культуры в Самарской области» награждены репетитор по балету Ольга Савельева и солист балета Илья Черкасов;

Юбилеи отметили:

– заслуженная артистка Российской федерации, заслуженная артистка Самарской области Татьяна Гайворонская;

– лауреат Всероссийского конкурса Наталья Фризе.

Фото: Александр Крылов