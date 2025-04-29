Я нашел ошибку
Главные новости:
На выставке регион демонстрирует промышленный, инвестиционный, экономический и туристический потенциал.
Самарская область представляет возможности промышленного туризма на Международной выставке в Ташкенте
Хорошо ли УК обслуживает Ваш дом? Вы можете поставить ей оценку!
ГЖИ СО: опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
Собранные от сдачи крови средства сотрудники решили направить на оказание помощи участникам специальной военной операции.
Сотрудники УФСИН СО приняли участие в донорской акции, посвященной 80-летию Великой Победы
Целью конкурса является сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны, тружениках тыла и современных защитниках Отечества через семейные истории и архивы.
Самарские семьи могут принять участие в конкурсе «Наша семья – наша Победа!»
Проекты, посвященные своим родственникам – участникам Великой Отечественной войны - представили более 50 школьников.
В Самаре подвели итоги первого в стране конкурса «Юнхроника»
Оба балета, несмотря на разный масштаб и хореографический язык, говорят об одном и том же – о войне как о страшном, бесчеловечном явлении, оставляющем неизгладимый след в судьбах людей.
САТОБ: 3 мая зрители смогут увидеть два одноактных балета - «Ленинградскую симфонию» и «Дом у дороги» 
Такие напитки содержат искусственные красители и усилители вкуса, способные вызывать аллергические реакции и оказывать токсическое воздействие на печень.
Эксперт: сладкая газировка представляет наибольшую опасность для здоровья
5 мая утром Сергей примет участие в открытии новых стел Аллеи ветеранов, а вечером посетит матч с «Динамо».
Легенда «Крыльев Советов» Сергей Корниленко встретится с болельщиками на матче с «Динамо»
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.55
-0.1
EUR 93.18
-1.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
СОУНБ проведет танцевальный вечер "Майская вечерка"
Самарцев приглашают в зоопарк на День леопарда
В Самаре пройдет мастер-класс «Сказочные миры»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

САТОБ: 3 мая зрители смогут увидеть два одноактных балета - «Ленинградскую симфонию» и «Дом у дороги» 

29 апреля 2025 16:57
147
Оба балета, несмотря на разный масштаб и хореографический язык, говорят об одном и том же – о войне как о страшном, бесчеловечном явлении, оставляющем неизгладимый след в судьбах людей.

3 мая в 18.30 Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича представляет программу «Пламя Победы», посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках этого уникального вечера зрители смогут увидеть два одноактных балета: «Ленинградскую симфонию» на музыку Дмитрия Шостаковича и «Дом у дороги» на музыку Валерия Гаврилина. 12+

«Ленинградская симфония» – это масштабное полотно, эпическое повествование о мужестве и героизме осажденного Ленинграда. Либретто и хореографию одноактного балета, основанного на первой части Седьмой «Ленинградской» симфонии Шостаковича, создал в 1961 году Игорь Бельский. Этот балет погружает зрителей в атмосферу исторической драмы, подчеркивая стойкость и единство народа в тяжелые времена.

Одноактный балет «Дом у дороги» на музыку Валерия Гаврилина и либретто Дмитрия Антипова, основанном на одноименной поэме Александра Твардовского, рассказывает камерную историю, разворачивающуюся на фоне всеобщей трагедии. Здесь война предстает глазами отдельной семьи, акцентируя личные потери, страдания и боль.

Оба балета, несмотря на разный масштаб и хореографический язык, говорят об одном и том же – о войне как о страшном, бесчеловечном явлении, оставляющем неизгладимый след в судьбах людей. Они заставляют задуматься о цене мира, ценности человеческой жизни и о необходимости помнить уроки истории.

I отделение

Дмитрий Шостакович

Балет «Ленинградская симфония»

Балетмейстер-постановщик – кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Вячеслав Хомяков

Музыкальный руководитель, дирижер-постановщик и дирижер спектакля – лауреат международного конкурса Евгений Хохлов

Художник-постановщик – Андрей Войтенко (по эскизам Михаила Гордона, 1961)

Художник по костюмам – лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Татьяна Ногинова (по эскизам Михаила Гордона, 1961)

Художник по свету – лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Александр Наумов

II отделение

Премьера!
Валерий Гаврилин

Балет «Дом у дороги»

Балетмейстер-постановщик – Дмитрий Антипов

Музыкальный руководитель, дирижер-постановщик и дирижер спектакля – лауреат международного конкурса Евгений Хохлов

Художник-постановщик и художник по костюмам – Марина Евдоченкова
Художник по видеоконтенту – Дмитрий Громов

Художник по свету – Сергей Дильдин

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На выставке регион демонстрирует промышленный, инвестиционный, экономический и туристический потенциал.
29 апреля 2025, 18:42
Самарская область представляет возможности промышленного туризма на Международной выставке в Ташкенте
На выставке регион демонстрирует промышленный, инвестиционный, экономический и туристический потенциал. Туризм
114
На нем выступают хоровые и певческие коллективы из разных регионов России и Самарской области. В разные годы в фестивале принимало участие до 30 коллективов и порядка 600 участников.
29 апреля 2025, 18:18
В Самаре пройдет Межрегиональный фестиваль-конкурс хоровой музыки «Пасха над Волгой»
На нем выступают хоровые и певческие коллективы из разных регионов России и Самарской области. В разные годы в фестивале принимало участие до 30 коллективов и... Общество
22
Хорошо ли УК обслуживает Ваш дом? Вы можете поставить ей оценку!
29 апреля 2025, 17:58
ГЖИ СО: опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
Хорошо ли УК обслуживает Ваш дом? Вы можете поставить ей оценку! ЖКХ
91
В центре внимания
Праздник весны и труда отметят в Самаре 1 мая
29 апреля 2025  11:35
Праздник весны и труда отметят в Самаре 1 мая
256
С 1 мая в России вступает в силу несколько законов
29 апреля 2025  09:18
С 1 мая в России вступает в силу несколько законов
214
В Самаре завершились весенние субботники.
28 апреля 2025  11:04
В Самаре завершились весенние субботники
360
Объявлен желтый уровень погодной опасности - в Самарской области снег
28 апреля 2025  10:51
Объявлен желтый уровень погодной опасности - в Самарской области снег
361
Из-за заморозков в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
27 апреля 2025  14:01
Из-за заморозков в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
1063
Весь список