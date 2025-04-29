3 мая в 18.30 Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича представляет программу «Пламя Победы», посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках этого уникального вечера зрители смогут увидеть два одноактных балета: «Ленинградскую симфонию» на музыку Дмитрия Шостаковича и «Дом у дороги» на музыку Валерия Гаврилина. 12+
«Ленинградская симфония» – это масштабное полотно, эпическое повествование о мужестве и героизме осажденного Ленинграда. Либретто и хореографию одноактного балета, основанного на первой части Седьмой «Ленинградской» симфонии Шостаковича, создал в 1961 году Игорь Бельский. Этот балет погружает зрителей в атмосферу исторической драмы, подчеркивая стойкость и единство народа в тяжелые времена.
Одноактный балет «Дом у дороги» на музыку Валерия Гаврилина и либретто Дмитрия Антипова, основанном на одноименной поэме Александра Твардовского, рассказывает камерную историю, разворачивающуюся на фоне всеобщей трагедии. Здесь война предстает глазами отдельной семьи, акцентируя личные потери, страдания и боль.
Оба балета, несмотря на разный масштаб и хореографический язык, говорят об одном и том же – о войне как о страшном, бесчеловечном явлении, оставляющем неизгладимый след в судьбах людей. Они заставляют задуматься о цене мира, ценности человеческой жизни и о необходимости помнить уроки истории.
I отделение
Дмитрий Шостакович
Балет «Ленинградская симфония»
Балетмейстер-постановщик – кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Вячеслав Хомяков
Музыкальный руководитель, дирижер-постановщик и дирижер спектакля – лауреат международного конкурса Евгений Хохлов
Художник-постановщик – Андрей Войтенко (по эскизам Михаила Гордона, 1961)
Художник по костюмам – лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Татьяна Ногинова (по эскизам Михаила Гордона, 1961)
Художник по свету – лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Александр Наумов
II отделение
Премьера!
Валерий Гаврилин
Балет «Дом у дороги»
Балетмейстер-постановщик – Дмитрий Антипов
Музыкальный руководитель, дирижер-постановщик и дирижер спектакля – лауреат международного конкурса Евгений Хохлов
Художник-постановщик и художник по костюмам – Марина Евдоченкова
Художник по видеоконтенту – Дмитрий Громов
Художник по свету – Сергей Дильдин