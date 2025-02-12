САТОБ: 16 февраля состоится юбилейный концерт Татьяны Гайворонской

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16 февраля в 14.00 В Колонном зале театра состоится юбилейный концерт солистки оперной труппы театра, заслуженной артистки Самарской области и лауреата международных конкурсов Татьяны Гайворонской.

Являясь автором идеи и инициатором концерта, Татьяна Гайворонская подготовила зрителям великолепный подарок – концертную программу «День сильнее ночи» в двух отделениях.

В первом отделении зрители услышат лучшие духовные произведения зарубежных композиторов. Великая музыка Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта и Георга Фридриха Генделя прозвучит в сопровождении камерного ансамбля солистов симфонического оркестра Шостакович Опера Балет.

Второе отделение концерта украсят популярные романсы русских композиторов – Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Михаила Глинки и Александра Варламова. В исполнении хора театра прозвучат лучшие духовные произведения Павла Чеснокова.

В концерте выступят солисты оперы заслуженная артистка Самарской области Татьяна Гайворонская, Светлана Каширина, заслуженная артистка Самарской области Ирина Янцева, заслуженный артист РФ, заслуженный артист Самарской области Андрей Антонов, Степан Волков, Дмитрий Крыжский, заслуженный артист Самарской области Георгий Цветков, а также хор Шостакович Опера Балет.

В концерте примет участие пианист, заслуженный артист Республики Ингушетия, лауреат международных конкурсов Дмитрий Кривоносов (Ростов-на-Дону).

Дирижер – Максим Пожидаев.