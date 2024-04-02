Самодеятельные театры губернии покажут премьерные спектакли на областном фестивале «ТеатроБУМ»

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6 апреля, в 10:30, в селе Приволжье Приволжского района Самарской области начнет работу IV ежегодный областной фестиваль – лаборатория премьерных спектаклей «ТеатроБУМ». Его участниками станут свыше 670 самодеятельных актеров и чтецов.

«ТеатроБУМ» – это не просто показ новых постановок, но и большая творческая лаборатория. Участники вместе с экспертами обсудят актуальную театральную повестку и изучат секреты мастерства.

Приволжье – село с глубокими театральными традициями. Здесь, в течение многих лет, работают два Народных театра: Народный театр им. А.А. Дьячкова, который в 2022 году отметил столетие со дня образования и Народный театр «Муравей-НИК», который более 30 лет радует зрителей своим творчеством.

Задачи фестиваля – найти и поддержать яркие театральные коллективы, режиссёров, актеров; повысить престиж и подчеркнуть социальную роль театра; приобщить руководителей и участников любительских театров к лучшим образцам классической и современной драматургии; а также подтянуть профессиональное мастерство руководителей театральных коллективов и исполнительского мастерство участников фестиваля.

В этом году фестиваль, посвященный Году семьи и 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина, принял 117 заявок по номинациям: «Премьерный спектакль», «Творческий эксперимент» «Художественное слово». В фестивале принимают участие 47 театральных коллективов, 69 чтецов – всего 674 участника.

6 – 7 апреля жюри отсмотрит 12 спектаклей и 3 творческих эксперимента – это разные работы для любого возраста: здесь есть классика и современность, игровой жанр и социально-психологическая драма, кукольный спектакль и водевиль, пластический спектакль и интегрированный. Зрители с. Приволжья увидят премьерные спектакли как профессиональных театров, так и Народных самодеятельных, Образцовых молодежных, детских, студенческих, инклюзивных.

Работы участников оценивают члены экспертного совета под председательством М.А. Карпушкина, заслуженного профессора Самарского государственного института культуры, заслуженного деятеля искусств РФ.

Помимо творческих коллективов, на фестивале работают руководители и заинтересованные лица, которым близок дух театра и которые хотят увидеть что-то новое и полезное для себя. Формат работы – театральные вечерки, мастер-классы, экскурсия на усадьбу Самариных, обмен опытом и яркие эмоции.

Фото: минкульт СО