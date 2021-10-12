Самарцы запустили обучающий курс «Этноворкшоп»

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В Самаре стартует обучающий курс «Этноворкшоп».

Площадкой его реализации стали факультет журналистики Самарского государственного социально-педагогического университета и Самарская государственная экономическая академия. Это краткий теоретический и практический курс в области межэтнической журналистики, где слушатели получают необходимые для работы навыки с межнациональной темой, а также создают свои медиа-проекты.

Среди слушателей курса, как новички (студенты 1-го и 2-го курсов факультета журналистики), так и действующие профессионалы в сфере культуры, общеобразовательных учреждений, СМИ. Курс предполагает активную практику, так, с середины ноября до середины марта 2022 года слушатели побывают в этнографических экспедициях по всей Самарской области с целью полного погружения в тему национального и культурного своеобразия Самарского края, а также апробации полученных навыков.