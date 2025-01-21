Я нашел ошибку
Главные новости:
Начался приём заявлений на ИТ-отсрочку от срочной службы
Начался приём заявлений на ИТ-отсрочку от срочной службы
Сызранка собиралась продать почти полкило наркотика
Сызранка собиралась продать почти полкило наркотика
Самару и Казань может связать ночной поезд
Самару и Казань может связать ночной поезд
В Сызрани у водителя, задержанного за рулем в нетрезвом виде, конфискован внедорожник
В Сызрани у водителя, задержанного за рулем в нетрезвом виде, конфискован внедорожник
В Самаре мигранты с ножами напали на депутата райсовета
В Самаре мигранты с ножами напали на депутата райсовета
В Самарской области потушили пожар в ангаре на площади 2 тыс. кв. м
В Самарской области потушили пожар в ангаре на площади 2 тыс. кв. м
Жители Самарской области могут присоединиться к «Лыжне России-2025»
Жители Самарской области могут присоединиться к «Лыжне России-2025»
Выходим на международные рынки: какие мероприятия доступны для экспортеров Самарской области
Выходим на международные рынки: какие мероприятия доступны для экспортеров Самарской области
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 101.96
-0.45
EUR 105.05
0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 24 и 25 января в Самаре
В Самаре Центральная хоровая школа представит программу «От чистого истока»
В «ЗИМ Галерее» отметят годовщину приезда Маяковского в Самару
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцы в финале регионального этапа нового VI сезона фестиваля "Театральное Приволжье"

21 января 2025 13:08
107
Самарцы в финале регионального этапа нового VI сезона фестиваля "Театральное Приволжье"

Нашу область в категории "Молодежные театры" представит театр-студия "Галифе "со спектаклем "Русский характер" (12+) по мотивам одноимённого рассказа А. Н. Толстого из цикла рассказов Ивана Сударева. В категории "Детские спектакли" - театр кукол юного актера "Аленький цветочек" со спектаклем "Вечный хлеб" (12+) по повести Александра Беляева.

Всего на VI сезон фестиваля коллективы из 29 муниципальных образований Самарской области подали 171 заявку.

Фестиваль «Театральное Приволжье» проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Он является самым масштабным театральным проектом округа, объединившим в прошлом юбилейном сезоне более 20 тысяч участников и 200 тысяч зрителей. За пять лет охват участников проекта вырос в три раза.

Посмотреть театральные постановки, ставшие финалистами фестиваля, можно на сайте театральноеприволжье.рф (вкладка "Финалисты").

Болеем за наших!

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Жители Самарской области могут присоединиться к «Лыжне России-2025»
21 января 2025  13:23
Жители Самарской области могут присоединиться к «Лыжне России-2025»
72
В Самаре подвели итоги реализации национальных проектов «Демография» и «Образование»
21 января 2025  13:05
В Самаре подвели итоги реализации национальных проектов «Демография» и «Образование»
118
Сегодня в 14:00 в Самаре состоится прямой эфир круглого стола: «Зимняя уборка дворов: права жителей и зоны ответственности»
21 января 2025  12:59
Сегодня в 14:00 в Самаре состоится прямой эфир круглого стола: «Зимняя уборка дворов: права жителей и зоны ответственности»
138
В Самарской области 21 января ввели ограничение на трассе М5
21 января 2025  12:02
В Самарской области 21 января ввели ограничение на трассе М5
144
На выставке «Самара» наградили 45-тысячного посетителя
21 января 2025  10:15
45-тысячным гостем выставки «Самара» стал учитель по предмету «Основы безопасности и защиты Родины»
177
Весь список