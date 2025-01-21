Самарцы в финале регионального этапа нового VI сезона фестиваля "Театральное Приволжье"

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Нашу область в категории "Молодежные театры" представит театр-студия "Галифе "со спектаклем "Русский характер" (12+) по мотивам одноимённого рассказа А. Н. Толстого из цикла рассказов Ивана Сударева. В категории "Детские спектакли" - театр кукол юного актера "Аленький цветочек" со спектаклем "Вечный хлеб" (12+) по повести Александра Беляева.

Всего на VI сезон фестиваля коллективы из 29 муниципальных образований Самарской области подали 171 заявку.

Фестиваль «Театральное Приволжье» проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Он является самым масштабным театральным проектом округа, объединившим в прошлом юбилейном сезоне более 20 тысяч участников и 200 тысяч зрителей. За пять лет охват участников проекта вырос в три раза.

Посмотреть театральные постановки, ставшие финалистами фестиваля, можно на сайте театральноеприволжье.рф (вкладка "Финалисты").

Болеем за наших!