Самарцы могут оставить свой след в истории родного города

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Всероссийский конкурс идей новых достопримечательностей «Культурный след» объявил о старте нового сезона и начале приема заявок на 2021 год. Заявки принимаются до 1 апреля на сайте проекта Kultsled.ru

«Культурный след» – проект, позволяющий силами местных жителей увековечивать память выдающихся людей и значимых событий прошлого, создавать новые реальные и виртуальные точки притяжения на карте страны, разрабатывать новые народные туристические маршруты.

Основатель конкурса «Культурный след» Марина Смирнова: «Практически в каждом населённом пункте страны есть культурное и историческое наследие, достойное того, чтобы его увековечить. Часто о таком наследии, выдающихся людях и значимых событиях прошлого хорошо знают только местные жители, которые и являются локомотивом нашего проекта. Итогом развития «Культурного следа» является не только появление новых культурных достопримечательностей, но и развитие внутреннего туризма, появление новых интересных туристических маршрутов и открытие новых точек на карте. На строительство каждого арт-объекта благодаря Фонду президентских грантов мы выделяем бюджет ок. 500 тысяч рублей, в некоторых случаях объем финансирования может быть увеличен».

Все заявки рассматриваются экспертным советом, состоящим из историков, краеведов, культурологов, урбанистов, архитекторов, искусствоведов. В 2021 году в него впервые решили включить экспертов из регионов: директора музея-заповедника В.Поленова Наталью Поленову; куратора, исследователя современного искусства, главного специалиста по проектной деятельности, стратегическому планированию и информационному обеспечению Агентства культурных инициатив Волгоградской области Антона Вальковского; участника группировки ЗИП художника Степана Субботина; дизайнера и художника, куратора профиля «Коммуникационный дизайн» в Школе дизайна НИУ Высшая школа экономики Андрея Люблинского; сооснователя бюро Megabudka Артема Укропова, а также экспертов в сфере урбанистики: доктора культурологии, главного научного сотрудника Высшей школы урбанистики им. Высоковского Дмитрия Замятина и старшего преподавателя кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС Анастасию Козлову.

Член экспертного совета Артем Укропов: «Современная арт-культура основывается на синтезе искусств и культур в различных комбинациях. Для меня при оценке будущих арт-объектов важна их актуальность и новаторство и вместе с тем вневременность, функциональность и вместе с тем эмоциональность, простота высказывания и многозначительность. Чем больше подобных критериев проявлены в заявке, тем более объект современного искусства является значимым. Я уверен, что благодаря «Культурному следу» на карте России появится много значимых и действительно интересных арт-объектов».

За 6 лет существования проекта «Культурный след» к нему присоединились практически все регионы РФ, было установлено 14 инсталляций, многие из которых стали местными туристическими и культурными достопримечательностями. В 2021 году будет создано 5 новых арт-объектов, разработаны туристические народные маршруты. В рамках конкурса любой желающий может предложить идею новой достопримечательности, а так же проголосовать за понравившийся проект на официальном сайте Kultsled.ru

Всероссийский конкурс «Культурный след» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.