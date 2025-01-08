Самарцев приглашают на мероприятия Музея-галереи «Заварка» 10-12 января

0 января (пятница) в 11.00 старший научный сотрудник музея Арина Гусарова проведет детскую экскурсию (6+) по выставке «Город/Деревня: маршрут построен» (12+).
Ребята почувствуют себя в роли путешественников по Волге и поговорят об особенностях жизни в дореволюционной и современной Самаре.
Вход на мероприятие – 250 рублей (билет действует на 1 ребенка и 1 сопровождающего). Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cyPwXO
11 января (суббота) в 16.00 пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке «Город/Деревня: маршрут построен» (12+).
Старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров познакомит гостей с историями жителей и гостей Самары конца XIX – начала XX века и расскажет, что представляла Самара в этот период времени.
Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cH1m0y
Повторы кураторских экскурсий в этом месяце состоятся 18 января в 16.00 и 31 января в 18.30.
12 января (воскресенье) в 16.00 научный сотрудник музея Анастасия Волынкина проведет первый медиаторский тур по выставке «Город/Деревня: маршрут построен» (12+).
Медиаторский тур – это новый формат посещения выставки, во время которого участники беседуют об искусстве и кураторских концепциях с медиатором, делятся личным мнением. Проект «Город/Деревня: маршрут построен» создан совместно со Школой проектной фотографии. На встрече посетители обсудят работы фотографов, основные темы, которые раскрываются на выставке, а также поразмышляют о кураторской задумке.
Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cxv4Cp
Повтор медиаторского тура в этом месяце состоится 26 января в 16.00.