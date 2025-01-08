Самарцев приглашают на мероприятия Музея-галереи «Заварка» 10-12 января

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0 января (пятница) в 11.00 старший научный сотрудник музея Арина Гусарова проведет детскую экскурсию (6+) по выставке «Город/Деревня: маршрут построен» (12+).

Ребята почувствуют себя в роли путешественников по Волге и поговорят об особенностях жизни в дореволюционной и современной Самаре.

Вход на мероприятие – 250 рублей (билет действует на 1 ребенка и 1 сопровождающего). Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cyPwXO

11 января (суббота) в 16.00 пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке «Город/Деревня: маршрут построен» (12+).

Старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров познакомит гостей с историями жителей и гостей Самары конца XIX – начала XX века и расскажет, что представляла Самара в этот период времени.

Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cH1m0y

Повторы кураторских экскурсий в этом месяце состоятся 18 января в 16.00 и 31 января в 18.30.