Самарцев приглашают на открытие персональной фотовыставки Елены Демидовой «Я выбираю цвет»

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В Доме журналиста 19 сентября в 13.00 открывается персональная фотовыставка Елены Демидовой «Я выбираю цвет».

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Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Фотообъединение СОО СЖР.

Елена Демидова – член Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России, участница всероссийских фотоконкурсов, лауреат конкурса «Самарский взгляд».

Елена предпочитает цветную фотографию, любимые жанры – «стрит», «арт фото», «портрет» и «городской пейзаж».

Елена Демидова:

– Для фотографа цвет - универсальное средство для создания атмосферы снимков… В сочетании с освещением цвет является одним из наиболее важных и ярких элементов фотографии... Цвет наполняет изображение эмоциями и энергией, подчеркивает атмосферу, а также помогает лучше передать выбранный сюжет. Цвет для меня - отображение настроения события, это незримая связь с собственной душой, ее отражение в каждом кадре. Я выбираю цвет. Душой и сердцем. Я вижу цвет и его выбираю.

Участвовала в выставках: «Год собаки» от Союза Фотохудожников России, «Япония - страна, где все иначе» от Русского Географического общества и выставках Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России. В фотоконкурсе от компании «Epson» «Моя лучшая фотография» в номинации «Пейзаж» заняла 5-ое место, третье место в фотоконкурсе «Самарская Лука. Четыре времени года». Является лауреатом конкурса «Самарский взгляд» 2019 год (1 место), 2021 год (3 место), «Самарский взгляд – Россия» 2023 год (2 место).