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Самарцев приглашают в кирху на органный концерт «Из глубины веков»

14 января 2025 10:51
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Самарцев приглашают в кирху на органный концерт «Из глубины веков»

19 января в Евангелическо-лютеранской Церкви Святого Георга выступит лауреат всероссийских и международных конкурсов член правления Союза концертных деятелей Санкт-Петербурга, ведущий мастер сцены ГБУК «Петербург-концерт», солистка музыкального театра им. Шаляпина, приглашенная солистка Мариинского театра, Губернаторского симфонического оркестра, оркестра «Северная Венеция» Ольга КОТЛЯРОВА (орган, Санкт-Петербург).

Состоится ДВА концерта (с одинаковой программой) в 15:00 и в 18:00

Ольга Котлярова исполнит сочинения выдающихся органистов 16-18 веков. Гости концертов услышат музыку Яна Питерсзона Свелинка – первого из крупнейших органных композиторов, который творил в переходный период от Возрождения к барокко. Джона Булла, композитора Елизаветинской эпохи. Непревзойденных и признанных мастеров барокко Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди. Изюминкой программы станут органные сочинения  Вольфганга Амадея Моцарта. 

Ведет концерт искусствовед Анна Карпова.

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Теги: Мероприятия

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