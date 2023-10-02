Самарцев приглашают в Кирху на органный концерт

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Евангелическо-лютеранская церковь Св. Георга г. Самары (Самарская кирха) приглашает на концерт вокальной и органной музыки, который состоятся 6 октября в 18:30.

6 октября 2023 г. (пятница) 18:30

6+

Вход: 400 руб. и 250 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам)

Исполнители:

– лауреат международных конкурсов Юлия Маркова (меццо-сопрано)

– органистка Евангелическо-лютеранской общины Св.Георга г. Самары, доцент СГИК Анна Карпова (орган)

В программе произведения И.С. Баха, А Вивальди, А. Страделлы, В. Беллини, М. Дюпре, Г. Пёрселла, А. Пьяццоллы.

Информация и бронирование билетов по телефонам:

☎ 332 15 66,

☎ 8 905 301 00 92,

☎ 8 960 833 35 34