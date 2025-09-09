Я нашел ошибку
Делегация ознакомилась с Самарой, ее культурно-историческими объектами, туристическими возможностями. 
В Самаре губернатор Федорищев встретился с представителями иностранных дипмиссий в РФ
Молодой человек пояснил следователю, что противоправной подработкой решил заняться, чтоб погасить долг за электросамокат.
Студент самарского колледжа, подозревается в сбыте синтетического наркотика
Объект опечатан. Доступ к нему закрыт.
Судебные приставы Тольятти приостановили деятельность опасного объекта на 30 суток
В Самаре скончался легендарный футболист «Крыльев Советов»
Официальный канал Вячеслава Федорищева в национальном мессенджере вошел в топ-5 среди глав регионов по количеству подписчиков
Самарцев приглашают прочитать стихи о родном городе на открытой литературной сцене
Сборная Самарской области вернулась с серебром с турнира по следж-хоккею в рамках ВЭФ
В Самаре 53,4% запусков телефонов приходится на Android
Самарцев приглашают прочитать стихи о родном городе на открытой литературной сцене

9 сентября 2025 13:55
87
Самарцев приглашают прочитать стихи о родном городе на открытой литературной сцене

В рамках празднования Дня города 13 сентября на открытой эстраде Струковского сада организована открытая литературная площадка «Поэтическая Самара». Мероприятие объединит горожан всех возрастов — от самых юных чтецов до признанных литераторов. Поэтическая площадка станет местом, где каждый сможет не только услышать выступления талантливых авторов и исполнителей, но и лично принять участие в творческом процессе.

Программа площадки «Поэтическая Самара»:

13.00-14.00 – поэтическая площадка «О той земле, где ты родился». Известные люди г. Самары прочтут произведения русских поэтов и свои собственные стихотворения, посвященные любви к родному краю и Отечеству. Среди выступающих:

  • Шахматова Алла Леонидовна, директор Самарского художественного музея;

  • Антонов Андрей Анатольевич, солист Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича, заслуженный артист РФ, народный артист Самарской области;

  • Нецветаев Андрей Вячеславович, артист Самарского академического театра драмы;

  • Елхимов Алексей Иванович, актер и режиссер Самарского театра юного зрителя «СамАрт»;

  • Трейбич Борис Александрович, актёр и художественный руководитель театра "Город";

  • Тенякова Евгения Михайловна, солистка Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича, заслуженная артистка РФ, народная артистка Самарской области.

14:00–15:00 — Детская поэтическая программа «Родному городу». Юные самарцы прочтут стихи о любимом городе, Волге и красоте родного края.

15:00–16:00 — Театрализованная композиция «Сказки Самарского края». Известный самарский проект «Голоса пьес» представит инсценировки народных сказок и легенд Самарской области. Зрители погрузятся в мир волжских преданий, оживших благодаря актёрскому мастерству и оригинальной режиссуре Игоря Кузнецова (по мотивам книги Д.Н. Садовникова «Сказки и предания Самарского края»).

16:00–17:30 — Поэтический свободный микрофон «Подари Самаре стих!». Открытая сцена для всех желающих: профессиональных поэтов, любителей и тех, кто только пробует себя в литературном творчестве. Участники смогут прочесть собственные или любимые стихи о городе.

Для выступления нужно позвонить по телефону +7-996-737-64-94 или пройти предварительную регистрацию: clck.ru/3P3vCu

Кроме того, 13 и 14 сентября в Струковском саду состоится книжная ярмарка нового формата «Центр культурного притяжения – Россия: Читающая Самара». Ярмарка приурочена ко Дню города Самары. Мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В Струковском парке посетителей ждут творческие встречи с писателями, книжная выставка-ярмарка, мастер-классы, конкурсы, литературные игры для взрослых и детей, музыкальная программа.

В мероприятии будут участвовать приглашенные писатели из Москвы и поэты и прозаики из Самары и Самарской области, местные и московские издательства.

 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
9 сентября 2025  13:37
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
120
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
9 сентября 2025  12:32
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
131
Торжественное городское собрание состоялось в Самаре накануне Дня города
9 сентября 2025  09:59
Торжественное городское собрание состоялось в Самаре накануне Дня города
233
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
8 сентября 2025  14:00
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
476
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
8 сентября 2025  13:54
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
461
