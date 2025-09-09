Самарцев приглашают прочитать стихи о родном городе на открытой литературной сцене

87

В рамках празднования Дня города 13 сентября на открытой эстраде Струковского сада организована открытая литературная площадка «Поэтическая Самара». Мероприятие объединит горожан всех возрастов — от самых юных чтецов до признанных литераторов. Поэтическая площадка станет местом, где каждый сможет не только услышать выступления талантливых авторов и исполнителей, но и лично принять участие в творческом процессе.

Программа площадки «Поэтическая Самара»:

13.00-14.00 – поэтическая площадка «О той земле, где ты родился». Известные люди г. Самары прочтут произведения русских поэтов и свои собственные стихотворения, посвященные любви к родному краю и Отечеству. Среди выступающих:

Шахматова Алла Леонидовна, директор Самарского художественного музея;

Антонов Андрей Анатольевич, солист Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича, заслуженный артист РФ, народный артист Самарской области;

Нецветаев Андрей Вячеславович, артист Самарского академического театра драмы;

Елхимов Алексей Иванович, актер и режиссер Самарского театра юного зрителя «СамАрт»;

Трейбич Борис Александрович, актёр и художественный руководитель театра "Город";

Тенякова Евгения Михайловна, солистка Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича, заслуженная артистка РФ, народная артистка Самарской области.

14:00–15:00 — Детская поэтическая программа «Родному городу». Юные самарцы прочтут стихи о любимом городе, Волге и красоте родного края.

15:00–16:00 — Театрализованная композиция «Сказки Самарского края». Известный самарский проект «Голоса пьес» представит инсценировки народных сказок и легенд Самарской области. Зрители погрузятся в мир волжских преданий, оживших благодаря актёрскому мастерству и оригинальной режиссуре Игоря Кузнецова (по мотивам книги Д.Н. Садовникова «Сказки и предания Самарского края»).

16:00–17:30 — Поэтический свободный микрофон «Подари Самаре стих!». Открытая сцена для всех желающих: профессиональных поэтов, любителей и тех, кто только пробует себя в литературном творчестве. Участники смогут прочесть собственные или любимые стихи о городе.

Для выступления нужно позвонить по телефону +7-996-737-64-94 или пройти предварительную регистрацию: clck.ru/3P3vCu

Кроме того, 13 и 14 сентября в Струковском саду состоится книжная ярмарка нового формата «Центр культурного притяжения – Россия: Читающая Самара». Ярмарка приурочена ко Дню города Самары. Мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В Струковском парке посетителей ждут творческие встречи с писателями, книжная выставка-ярмарка, мастер-классы, конкурсы, литературные игры для взрослых и детей, музыкальная программа.

В мероприятии будут участвовать приглашенные писатели из Москвы и поэты и прозаики из Самары и Самарской области, местные и московские издательства.