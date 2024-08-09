Самарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм, посвящённый архитектурной жемчужине нашего города - "Фабрика-Кухня"

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14 августа в 19.00 приглашаем посмотреть и обсудить фильм, посвящённый архитектурной жемчужине нашего города - "Фабрика-Кухня". Он снят в Самаре в 2024 году (документальный, продолжительность 37 мин., возрастная категория 12+) режиссером Елизаветой Мижарёвой.



Зрители смогут больше узнать о здании, соединившем тысячи разных судеб, шедевре конструктивизма и первом филиале главной художественной галереи страны. В настоящий момент в нем работает филиал Третьяковской галереи, один из первых открытых в стране. Вход на просмотр фильма в Художественный | Кинотеатр с историей свободный.



Знаменитая «Фабрика-кухня» в Самаре - это шедевр конструктивизма, символ советской эпохи и первый филиал главной художественной галереи страны. Но в большей степени — здание, соединившее тысячи разных судеб: здесь обедали во время долгого рабочего дня, пели песни в цехах, приходили на первое свидание и играли свадьбы, поминали близких. Здесь верили в то, что Фабрика может быть спасена, боролись за её жизнь и бережно сохраняли её наследие.



Картина Елизаветы Мижарёвой «Фабрика-кухня» — еще одна попытка рассказать историю здания, но увидеть в ней нечто общечеловеческое, большее, чем вывески и штампы. Фильм вдохновлен созданием экспозиции Музея Фабрики-кухни и документирует процесс сбора экспонатов, личных историй людей, причастных к судьбе здания в разные периоды, и возникновение Третьяковки в Самаре.



Представят картину и ответят на вопросы зрителей:

Елизавета Мижарева - автор фильма;

Николай Кислухин - куратор "Музея Фабрики-кухни"



Фильм будет показан в центре российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой в рамках проведения бесконечного фестиваля самарского кино «Сделано здесь».

12+



Подробнее в группе ГБУК "АСТ" - Художественный | Кинотеатр с историей



Вход бесплатный, нужна предварительная регистрация по ссылке:

https://forms.yandex.ru/u/65f96118e010db0e114100cd/