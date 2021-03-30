Самарцев приглашают подобрать имя для малышки-леопарда

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У посетителей зоопарка появилась уникальная возможность увидеть леопарда Фелицию и её детёныша на открытой экспозиции!



Самая лучшая мама зоопарка в очередной раз принесла потомство! Замечательная девочка появилась на свет 20 октября 2020 года. Роды леопарда и первые месяцы жизни котенка проходили в специальном закрытом питомнике, где Фелиция выкармливала детёныша молоком, сейчас рацион котёнка полностью состоит из мяса. Приходите понаблюдать за семейной жизнью леопардов и поучаствовать в конкурсе на лучшее имя для малышки!

Ящик для предложений находится в павильоне "Экзоты". Конкурс продлится до 15 апреля!

Фото: ВК зоопарка