Самарцев приглашают на VIII Межрегиональный фестиваль-конкурс хоровой музыки «Пасха над Волгой»

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3 и 4 мая в Самаре пройдет VIII Межрегиональный фестиваль-конкурс хоровой музыки «Пасха над Волгой», посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он пройдет в концертном зале собора Софии Премудрости Божией (ул. Соколова, 1А) и будет организован Самарской епархией.

В этом году участниками фестиваля-конкурса станут такие коллективы как концертный хор «Перезвоны» (Санкт-Петербург), Архиерейский детский хор «Радость» Симбирской епархии, Женский камерный хор «Cantate» (Москва), Хор кафедры музыкального искусства Ульяновского государственного университета.

Также в рамках фестиваля 3 мая в 14:00 пройдёт творческая встреча с музыкальным редактором фонда «Святыни России», почетным членом Всероссийского хорового общества, художественным руководителем и главным регентом мужского хора при Даниловом монастыре Георгием Сафоновым.