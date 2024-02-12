Самарцев приглашают на органный концерт в кирху

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Евангелическо-лютеранская церковь Св. Георга г. Самары (Самарская кирха) приглашает на органный концерт “Дух свободы”. Состоится два концерта с одинаковой программой. Выступит лауреат международных конкурсов, органист церкви Св. Екатерины г. Санкт-Петербурга Андрей КОЛОМИЙЦЕВ.

В программе произведения Георга Муффата, Луи Куперена, Пабло Бруна, Доменико Скарлатти, Абрахама ван ден Керкховена, Алессандро Польетти, Иоганна Себастьяна Баха. Слушателей ждут изысканные шедевры органной музыки от эпохи Возрождения до высокого барокко, те музыкальные эксперименты и вызовы, та свобода, выражение которой давало возможность развития музыки последующих эпох.

Органный концерт «Дух свободы»

25 февраля (воскресенье) в 15.00 и 18.00

6+

Вход: 400 руб. и 250 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам)

Информация и бронирование билетов по телефонам:

☎ 333 14 26,

☎ 8 905 301 00 92,

☎ 8 960 833 35 34

6+