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Самарцев приглашают на «Ночь кино» в сквер Эльдара Рязанова

25 августа 2022 15:53
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26 и 27 августа в сквере Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120) каждый найдёт для себя что-нибудь интересное.

26 и 27 августа жителям областной столицы предлагают присоединиться к акции «Ночь кино».

В сквере Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120) каждый найдёт себе что-нибудь интересное. Дети смогут не только посмотреть мультфильмы, но и сами научаться их делать вместе с анимационной студией «Печка»! Также гости музея увидят классические фильмы, одним из героев которых является Кинематограф, и послушают живую музыку. В Центральной городской библиотеке им. Крупской (ул. Маяковского, 19) посетителей ждут встречи с ведущими экспертами в сфере кино.

Вход на все мероприятия – свободный. Вход на мероприятия в ЦГБ им. Крупской по предварительной записи по тел.: 8 (846) 332-05-16.

26 августа

В 18:00 в Центральной городской библиотеке им. Крупской по адресу: ул. Маяковского, 19 обсудят проблемы современного кинематографа в ходе дискуссии «Зачем сегодня смотреть кино». Специалисты и заинтересованные в судьбах «кино» участники приглашаются к обсуждению того, как изменилось его положение в современной культуре и что следует (и следует ли) ждать от кино в будущем. Модератор дискуссии – Олег Горяинов, главный научный сотрудник Музея Эльдара Рязанова.

Спикерами выступят: 

- Валерий Бондаренко – киновед, культуролог, член Союза кинематографистов;

- Мария Ионова – директор Музея Эльдара Рязанова; 

- Сергей Баландин – куратор галереи «Виктория»;

-  Никита Никитин – аналитик кинопроката, куратор кинопрограмм киноклуба «Треугольник» (кинотеатр «Художественный») и др. 

27 августа

В сквере Эльдара Рязанова запланирована обширная программа: 

В 13:00 состоится показ мультфильмов от детской анимационной студии «Печка».

В 14:00 пройдёт мастер-класс для детей «Мой первый Оскар!». Педагоги студии «Печка» научат своими руками создавать уникальные мультфильмы в различных техниках (перекладки и стопмоушена). Затем получившийся авторский мультфильм можно будет посмотреть на экране в сквере.

В 16:00 юных зрителей ждут на детском киносеансе «Весёлые истории» (реж. В. Дорман, 1962) по рассказам Виктора Драгунского о Денисе Кораблёве («Денискины рассказы») 

В 18:00 - КИНО О КИНО: зрители увидят комедию «Человек с бульвара Капуцинов» (реж. А. Сурикова, 1987). 

В 20:00 – музыкальная программа: Дмитрий Длясин и Роман Кузнецов (вокал, гитара). 

В 21:00 – КИНО О КИНО: драма «Раба любви» (реж. Н. Михалков, 1975). 

В 18:30 в Центральной городской библиотеке им. Крупской сценарист, режиссер, член Союза кинематографистов, создатель анимационной студии «Печка» Екатерина Куричева прочитает лекцию «Современная российская авторская анимация. О чём говорят режиссёры». Во время лекции состоится просмотр и обсуждение авторской анимации. В программу показа включены анимационные фильмы современных российских авторов: «О, нет» (Иван Максимов), «21-ый мужчина Веры» (Екатерина Куричева), «Боксбалет» (Антон Дьяков, номинация на Оскар 2022) и др.

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