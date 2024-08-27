Самарцев приглашают на музыкальный вечер, посвященный 210 –летию К.К. Грота

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27 сентября 2024 г. в 18.3 самарцев приглашают на музыкальный вечер «Единство духовного и государственного служения» в Самарской государственной филармонии, посвященный 210 –летию К.К. Грота и 170 –летию Евангелическо-лютеранской общины Св. Георга г. Самары

В программе органная и инструментальная музыка, хоровые коллективы, ансамбль «Клезмер-Алия». Вход по бесплатным пригласительным, которые можно получить в кассе филармонии

(тел. 207 07 13) или в Кирхе (тел. 333 26 14).

28 сентября в 18.3 состоится праздничный концерт (орган и труба) в Евангелическо-

лютеранской церкви Св. Георга г. Самары, ул. Куйбышева 115/117. Вход свободный.

29 сентября в 10 торжественное богослужение в Евангелическо-лютеранской

церкви Св. Георга г. Самары, ул. Куйбышева 115/117. Вход свободный.

В сентябре 2024 г. Евангелическо-лютеранской общине Св. Георга г. Самары

исполняется 170 лет со дня создания. История лютеранской общины г. Самары тесно связана

с именем Константина Карловича Грота – одного из первых самарских губернаторов,

которому на стыке 2024 и 2025 гг. исполняется 210 лет со дня рождения.

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Константин Грот в 1853 г. принял вновь созданную Самарскую губернию, где требовалось переустройство всех сторон жизни. Он имел власть и обязанность вмешиваться всюду, устраивать не только жизнь и деятельность органов управления, но и заниматься вопросами экономики, культуры, образования, здравоохранения, расквартированных воинских частей, тюремных заведений, странноприимных домов и других богоугодных заведений.