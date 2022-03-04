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Самарцев приглашают на лекцию «Служебный роман, или Сказка о руководящей Золушке»

4 марта 2022 13:54
171
Самарцев приглашают на лекцию «Служебный роман, или Сказка о руководящей Золушке»

«Ключевой в фильме была, конечно, роль Калугиной. Недаром, как один из вариантов названия картины долго обсуждалось такое – "Сказка о руководящей Золушке". И если прекрасным принцем в конце фильма окажется неказистый поначалу статистик, то несимпатичная Мымра должна быть преображена талантом исполнительницы в очаровательную принцессу», – писал Эльдар Рязанов в своей книге «Неподведенные итоги».

Фильм «Служебный роман» – это действительно прекрасная сказка, которую зритель «перечитывает» вот уже 44 года! И во многом именно благодаря таланту Алисы Бруновны Фрейндлих он получился таким, каким его знаем.

Казалось бы, зритель помнит каждую фразу, каждый сюжетный поворот любимой кинокартины. Но что, если заглянуть за кулисы этого фильма? Что там увидим и какие открытия сможем для себя совершить?

ВРЕМЯ И МЕСТО

10 марта, четверг, 18:30

Музей Э.А. Рязанова (ул. Фрунзе, 120)

ЛЕКТОР

Елена Козырева — старший научный сотрудник музея Эльдара Рязанова.

ЦЕНА

150 руб. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16. 

12+

Теги: Мероприятия

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