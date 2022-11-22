Самарцев приглашают на концерт цикла «Музыкальные путешествия по Европе: Германия»

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30 ноября в зале Евангелическо-лютеранской Церкви Святого Георга (ул. Куйбышева 115/117) состоится третий концерт цикла «Музыкальные путешествия по Европе» в этот день зрители, вместе с нашими постоянными музыкальными гидами Анной Лазанчиной (флейта) и Анной Карповой (орган) отправятся в мир немецкой музыки эпохи барокко.

В программе произведения И.С. Баха, Д. Букстехуде, Г.Ф. Генделя, Г.Ф. Телемана, Г. Бёма, И.И. Кванца.

Дуэт Анны Лазанчиной и Анны Карповой существует уже много лет и постоянно радует самарскую публику необычными проектами, среди которых концерты и циклы концертов, посвященные отдельным исполнителям или эпохам, музыкально-образовательные программы. Дуэт постоянный участник мероприятий Самарской кирхи.

Информация и бронирование билетов по телефонам:

(846) 332 15 66,

8 905 301 00 92,

8 960 833 35 34

Благотворительный взнос: 250 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам) и 400 руб.

Информационные страницы в соц. сетях: vk.com/orgelkirha