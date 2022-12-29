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Самарцев приглашают на интерактивное занятие «История ёлочной игрушки 30-40х годов: сказочный орешек»

29 декабря 2022 10:20
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Самарцев приглашают на интерактивное занятие «История ёлочной игрушки 30-40х годов: сказочный орешек»

Сложно представить Новый год без украшения ёлки сверкающими игрушками и гирляндами. Однако после революции 1917 года традиционное празднование Нового года и Рождества было отменено, но в 1935 году было решено вернуть праздник детям. Популярность праздника привела и к восстановлению производства ёлочных украшений. Так началась новая история советской ёлочной игрушки. Материалами для игрушек служили бумага, вата, папье-маше, а в военное время - проволока. Очень часто украшения создавались дома, из самых простых природных материалов. Частью интерактивного занятия будет создание елочной игрушки «Золотой орешек».

Дата и время проведения: 5 января 2023 – 13:00

Стоимость билета: 150 рублей

*Обязательна предварительная запись по телефону 8 (846) 332 05 16

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