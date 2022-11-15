Самарцев приглашают на фотовыставку от Инклюзивного ресурсного центра

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Инклюзивный Ресурсный Центр подводит итоги фотоконкурса «Россия — страна безграничных возможностей».

В июле 2022 года на Молодёжном форуме «iВолга» Инклюзивный Ресурсный Центр объявил о старте фотоконкурса «Россия — страна безграничных возможностей». В нём приняли участие не только жители нашей страны с инвалидностью и без, но и государственные учреждения, и НКО. На своих личных страницах и стенах сообществ в социальной сети «Вконтакте» участники публиковали кадры и цитаты, которые, по их мнению, раскрывали тему «инклюзии».

Организаторы получили более 600 работ, среди которых отобрали 100 лучших кадров. Именно эти фотографии вошли в нашу выставку. Она будет проходить в оффлайн- и онлайн-форматах: снимки будут опубликованы на информационных ресурсах нашей организации, а также размещены на стендах, которые будут выставляться на крупнейших городских мероприятиях.

Впервые выставка пройдет в очном формате уже 16 ноября и будет приурочена к Международному дню инвалидов. Также именно в этот день пройдет награждение участников фотоконкурса из ТОП-10. Их работы были признаны лучшими из лучших. 5 победителей были определены народным голосованием «Вконтакте», еще 5 — выбрало наше жюри. Лауреаты получат дипломы, статуэтки и специальные призы от нашей организации и партнеров.

Желающим посетить церемонию награждения лично необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://clck.ru/32cYwB . Также мы будем транслировать церемонию в прямом эфире в нашем сообществе: https://vk.com/inclusiacentre .

Фотоконкурс «Россия — страна безграничных возможностей» проводится при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства экономического развития инвестиций Самарской области, Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, благотворительного фонда «Линия Добра "Линлайн"» и ПАО «Сбербанк».

Дата мероприятия: 16 ноября (среда)

Время: 14:00

Место проведения: Общественный центр Сбера (г. Самара, ул. Чапаевская, 208, этаж 1).

Фото: Наталья Родина