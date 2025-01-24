Самарцев приглашают к участию в открытом международном проекте «Таланты России»

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Главной целью мероприятия является поддержка талантливых коллективов и исполнителей, создание дополнительных предпосылок для профессионального роста и развития отдельных творческих личностей и культуры страны в целом. Сезон 2024–2025 годов, получивший название «Шире круг», посвящён теме дружбы и патриотического воспитания.

В рамках проекта 15 февраля в ДК «Железнодорожников» состоится одноименный конкурс-фестиваль, участие в котором могут принять художественные коллективы и отдельные исполнители дворцов культуры и клубов, музыкальных и общеобразовательных школ, представители художественных объединений и самостоятельные исполнители.

Конкурс проводится в один тур по направлениям «Искусство сочинения и сценической постановки» (хореография, цирк, театр, театр моды), «Звуковой ряд и эстетика музыкального номера» (вокал, инструментал).

Подробнее ознакомиться с условиями проведения конкурса можно на официальном сайте мероприятия http://talentsofrussia.ru/.