Самарцев приглашают во всероссийский конкурс по поддержке региональных музыкальных лейблов «Пульс. Регионов»

Победители получат по 1.000.000 рублей на развитие, эксклюзивную дистрибуцию и консультации по масштабированию бизнеса.

Сервис музыкальной дистрибуции Pulse. запустил собственный конкурс в поддержку региональных музыкальных лейблов – «Пульс. Регионов».

В разных уголках страны появляется все больше команд, которые создают и продвигают локальную музыку. Однако развивать артистов и продакшн непросто, когда центром всей музыкальной экосистемы остается Москва.

Идея проекта «Пульс. Регионов» в том, чтобы интегрировать лейблы из разных городов в большое музыкальное сообщество, поделиться с ними опытом и экспертизой. Так региональные команды смогут масштабировать свои проекты, а их локальная идентичность расширит культурный контекст всей индустрии.

Принять участие в конкурсе могут как начинающие региональные лейблы, так и те, у кого уже есть свой каталог. Главное – это четкая концепция, подтвержденный план релизов и желание развивать музыкальную индустрию в своем регионе.

Подать заявку можно с 8 июня по 16 августа 2026. Для этого необходимо заполнить анкету, указав концепцию лейбла, состав команды, цели, простую финансовую модель и планы на выигрыш в случае победы.

Сначала участников ждет первичный отбор, а после – онлайн-защита своих проектов, где победителей выберут признанные эксперты музыкальной индустрии. Прием заявок уже открыт на сайте проекта.