Самарцев научат делать скворечники

46

В Самаре состоятся эко-лекторий «30 шагов к природе» и мастер-класс «Строим скворечник для птиц правильно» от Николая Страшнова.

Уже в эту субботу, 19 марта в 14.00!

Наступает весна и совсем скоро все окрестности наполнятся звонким пением птиц. В этот период все птицы ищут места для гнездования. Мы можем помочь птицам со строительством гнезд и сделать для них домики – скворечники и синичники.

Чтобы не навредить птицам, а помочь им, нужно знать, как правильно сделать домик-скворечник. В этом поможет увлекательный мастер-класс по изготовлению гнездовых домиков для птиц от автора природоохранного проекта «Оранжевый скворечник», человека, который знает всё о кормушках и скворечниках, Николая Страшнова. Проект «Оранжевый скворечник», реализуемый с 2010 года, помог тысячам птиц поселиться в удобных и безопасных гнездах.

Вы узнаете:

- какие домики нужны разным птицам, обитающим в городе;

- из каких материалов можно изготовить домик;

- как сделать скворечник и синичник безопасным для птиц и их птенцов;

- стоит ли разукрашивать и украшать птичий домик;

- где и как нужно развешивать птичьи домики и многое другое.

Всех желающих посетить мастер-класс просим записаться по тел. 926-11-27, 89277387578.

Количество мест ограничено, сообщается в группе Самарского зоопарка.

12+