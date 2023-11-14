Я нашел ошибку
Главные новости:
В этом году фестиваль посвящается участникам  СВО, героям-землякам.
В Самаре в ДК «Заря» пройдет межнациональный фестиваль «Радуга талантов-2023»
Самарцам в Музее модерна расскажут про мистицизм
Самарцам в Музее модерна расскажут про мистицизм
Самарским пенсионерам рассказали о различных уловках, которые используют мошенники
Самарским пенсионерам рассказали о различных уловках, которые используют мошенники
В Самаре ищут компанию на автобусный маршрут №215
В Самаре ищут компанию на автобусный маршрут №215
каждый четвертый россиянин ежегодно обновляет мебель
Каждый четвертый россиянин ежегодно обновляет мебель
Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливается водитель, скрывшийся с места ДТП в Сызрани
Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливается водитель, скрывшийся с места ДТП в Сызрани
День рождения Эльдара Рязанова отметят в самарском музее
День рождения Эльдара Рязанова отметят в самарском музее
Россияне назвали главные страхи, связанные со смартфонами
Россияне назвали главные страхи, связанные со смартфонами
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.12
0.07
EUR 98.53
0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре в ДК «Заря» пройдет межнациональный фестиваль «Радуга талантов-2023»
Самарцам в Музее модерна расскажут про мистицизм
В Самаре пройдет областной чувашский фольклорный фестиваль
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцам в Музее модерна расскажут про мистицизм

14 ноября 2023 14:00
75
Самарцам в Музее модерна расскажут про мистицизм

Выставка "Мистицизм" (6+) пройдет в самарском Музее модерна. Открытие состоится в четверг, 16 ноября, в 19:00. 

Как отмечают организаторы, выставка в Музее модерна попытается с научной, исторической и культурологической точки зрения объяснить, почему существовала вера в сверхъестественное, и раскрыть тему увлечения мистицизмом на рубеже XIX и XX веков.

Экспозиция включает в себя предметы из фондов музея имени Алабина, произведения из собрания Самарского областного художественного музея, книги из частной коллекции.

На открытие вход свободный, в остальные дни - платный, пишет Сова.

 Фото: Музей Модерна

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
в Самаре пройдет областной чувашский фольклорный фестиваль
14 ноября 2023, 10:12
В Самаре пройдет областной чувашский фольклорный фестиваль
У зрителей и участников будет возможность сфотографироваться с профессиональными артистами и взять у них автографы. Культура
227
В «ЗИМ Галерее» в Самаре откроется выставка «Архипелаг Грез»
14 ноября 2023, 09:52
В «ЗИМ Галерее» в Самаре откроется выставка «Архипелаг Грез»
Выставка до Самары побывала только в Казани, это уникальная экспозиция, открытая в Самаре к посещению с 15 ноября по 14 января. Культура
168
И поблагодарил руководство, личный состав и ветеранов за добросовестный, самоотверженный труд. 
10 ноября 2023, 14:43
Начальник ГУ МВД СО Игорь Иванов поздравил сотрудников и ветеранов с профессиональным праздником
И поблагодарил руководство, личный состав и ветеранов за добросовестный, самоотверженный труд.    Общество
760
В центре внимания
«Ласточке» в Самарской области назначены новые остановки
14 ноября 2023  12:34
«Ласточке» в Самарской области назначены новые остановки
101
Самарцев приглашают к участию в опросе о питании детей в образовательных учреждениях
14 ноября 2023  11:35
Самарцев приглашают к участию в опросе о питании детей в образовательных учреждениях
180
Для самарских пенсионеров в комплексных центрах социального обслуживания населения открыты группы активного долголетия
14 ноября 2023  10:50
Для самарских пенсионеров открыты группы активного долголетия
148
Дмитрий Азаров поручил усилить контроль за дорожной ситуацией в связи с погодными условиями.
13 ноября 2023  15:59
Губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание Правительства
445
На Госуслугах появятся электронные студенческие
13 ноября 2023  13:33
На Госуслугах появятся электронные студенческие
416
Весь список