Самарцам в Музее модерна расскажут про мистицизм

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Выставка "Мистицизм" (6+) пройдет в самарском Музее модерна. Открытие состоится в четверг, 16 ноября, в 19:00.

Как отмечают организаторы, выставка в Музее модерна попытается с научной, исторической и культурологической точки зрения объяснить, почему существовала вера в сверхъестественное, и раскрыть тему увлечения мистицизмом на рубеже XIX и XX веков.



Экспозиция включает в себя предметы из фондов музея имени Алабина, произведения из собрания Самарского областного художественного музея, книги из частной коллекции.



На открытие вход свободный, в остальные дни - платный, пишет Сова.

Фото: Музей Модерна