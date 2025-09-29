Самарцам рассказали, чем заняться на неделе в библиотеках

30

30 сентября — 13.00

Литературная гостиная «Писатель, мыслитель, философ», 12+

Каковы были философские взгляды Гёте? Что делает «Фауста» главной книгой европейской культуры? На встрече узнайте о жизни и творчестве великого гения и поэта.

Центральная городская библиотека имени Крупской, улица Маяковского, 19



30 сентября — 15.00

Интерактивная программа «ВнеКЛАССное чтение», 6+

Занятие с самарской писательницей Ниной Земковой, на котором почитаем и обсудим современную детскую литературу.

Библиотека № 8, улица Николая Панова, 30



1 октября — 11.00

Литературный час «И вновь Аксаков много лет спустя» (в рамках Всероссийской акции «Читаем Аксакова всей Россией»), 6+

Окунитесь в мир произведений известного писателя и историю его жизни.

Библиотека № 23, улица Севастопольская, 53



1 октября — 14.00

Исторический экскурс «Под звуки музыки», 16+

Вас ждет лекция об истории музыки, тематическая викторина, а также обзор книг об известных композиторах и музыкантах.

Библиотека № 11, улица Аэродромная, 58



3 октября — 11.00

Литературное путешествие «К неоткрытым дальним звёздам», 6+

Познакомьтесь с историей создания и подробностями запуска первого искусственного спутника Земли.

Библиотека №21, улица Георгия Димитрова, 7

3 октября — 18.30

Музыкально-поэтическая композиция «Наполним музыкой сердца…», 12+

Учащиеся Детской музыкальной школы имени М. И. Глинки исполнят произведения известных композиторов под чтение стихов русских поэтов.

Центральная городская библиотека имени Крупской, улица Маяковского, 19