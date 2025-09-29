Самарцам рассказали, чем заняться на неделе в библиотеках

30 сентября — 13.00
Литературная гостиная «Писатель, мыслитель, философ», 12+
Каковы были философские взгляды Гёте? Что делает «Фауста» главной книгой европейской культуры? На встрече узнайте о жизни и творчестве великого гения и поэта.
Центральная городская библиотека имени Крупской, улица Маяковского, 19
30 сентября — 15.00
Интерактивная программа «ВнеКЛАССное чтение», 6+
Занятие с самарской писательницей Ниной Земковой, на котором почитаем и обсудим современную детскую литературу.
Библиотека № 8, улица Николая Панова, 30
1 октября — 11.00
Литературный час «И вновь Аксаков много лет спустя» (в рамках Всероссийской акции «Читаем Аксакова всей Россией»), 6+
Окунитесь в мир произведений известного писателя и историю его жизни.
Библиотека № 23, улица Севастопольская, 53
1 октября — 14.00
Исторический экскурс «Под звуки музыки», 16+
Вас ждет лекция об истории музыки, тематическая викторина, а также обзор книг об известных композиторах и музыкантах.
Библиотека № 11, улица Аэродромная, 58
3 октября — 11.00
Литературное путешествие «К неоткрытым дальним звёздам», 6+
Познакомьтесь с историей создания и подробностями запуска первого искусственного спутника Земли.
Библиотека №21, улица Георгия Димитрова, 7
3 октября — 18.30
Музыкально-поэтическая композиция «Наполним музыкой сердца…», 12+
Учащиеся Детской музыкальной школы имени М. И. Глинки исполнят произведения известных композиторов под чтение стихов русских поэтов.
