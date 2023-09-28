Самарцам покажут фильм про Дмитрия Кабалевского

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4 октября в 17.00 кинотеатр «Художественный» (г. Самара, ул. Куйбышева, 105) приглашает на премьеру культурно-просветительского фильма самарского режиссёра и сценариста Виктории Гармашовой «Дмитрий Кабалевский в Самаре. Воспитание ума и сердца».

На премьере картины авторы фильма и участники съёмок расскажут о своём восприятии феномена творчества Дмитрия Кабалевского и его культурно-просветительской деятельности в нашем городе, поделятся историями на съёмочной площадке и ближайшими творческими планами.

Над фильмом «Дмитрий Кабалевский в Самаре. Воспитание ума и сердца» (Самара, 2023, документальный, 45 мин., 12+) работала творческая команда самарских авторов: режиссер, сценарист - Виктория Гармашова, оператор-постановщик, монтажер - Андрей Абросимов, озвучил картину заслуженный артист РФ Владимир Гальченко.

Также в съемках участвовали заслуженные работники Самарской области и РФ, генеральный директор фонда Д.Б. Кабалевского Василий Щербаков, педагоги, концертмейстеры, учащиеся ДМШ им. Д. Б. Кабалевского и ДМХШ №1, хоровые коллективы, академический симфонический оркестр Самарской филармонии, участники XXVIII Международного конкурса молодых музыкантов им. Дмитрия Кабалевского.

Дмитрий Борисович Кабалевский – выдающийся советский композитор, дирижер, общественный деятель, музыкальный мыслитель, педагог-наставник, создатель программы "Музыка" в общеобразовательных школах, цель которой - музыкально-эстетическое воспитание детей и юношества. Благодаря трудам Кабалевского в СССР была проведена реформа музыкального образования, он много внимания уделял эстетическому воспитанию детей и молодежи, создал большое количество рекомендаций и методических материалов для педагогов, написал книгу "Воспитание ума и сердца".

В 1962 году городской молодежный клуб ГМК-62 г. Куйбышев пригласил Дмитрия Борисовича Кабалевского для проведения детского молодежного конкурса молодых пианистов. Одновременно с главным конкурсом Кабалевского в самарских школах проходили мини-конкурсы юных пианистов, и за один год было организовало 37 хоровых студий по области. Дмитрий Кабалевский 15 лет подряд приезжал в Самару, общался с детьми, проводил школьные занятие и мастер-классы для педагогов.

Изначально конкурс Кабалевского был исключительно фортепианным, с годами стал Международным конкурсом и прибавил номинации, такие как: «Скрипка», «Виолончель», «Композиция», «Академическое сольное пение» и «Музыковедение». Сегодня в музыкальном форуме участвуют дети и молодежь с 10 до 25 лет. Международный конкурс молодых музыкантов имени Д.Б. Кабалевского перешагнул временные рамки прошлого столетия и успешно проводится в новом - ХХI веке. Конкурс Д.Б. Кабалевского давно стал неотъемлемой частью культурной жизни Самарской области и России в целом!

При всем разнообразии музыкальных жанров, в которых работал Кабалевский, славу ему принесли произведения для детей и молодежи. Песни разучивали во всех школах, детских садах и пионерских лагерях необъятного Советского Союза. За композитором закрепился титул –«Лучший музыкальный друг детей». И это было правдой — всю свою жизнь и все силы Кабалевский отдавал работе с детьми и педагогической деятельности.

Вход на премьеру свободный, сообщает ГБУК «Агентство социокультурных технологий».

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