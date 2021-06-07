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«СамАрт» получил награду на фестивале «Сказочное королевство» в Крыму за спектакль «Маугли»

7 июня 2021 17:40
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В пластическом спектакле одно из важных мест занимает музыка, и именно она стала поводом получения награды.

На фестивале «Сказочное королевство» в Крыму Самарский театр юного зрителя «СамАрт» получил награду за спектакль «Маугли». В пластическом спектакле одно из важных мест занимает музыка, и именно она стала поводом получения награды на V Всероссийском фестивале театрального искусства для детей «Сказочное королевство» в Крыму. Композитор «Маугли» Василий Тонковидов признан победителем фестиваля в номинации «Сказочный музыкант».

«Маугли» СамАрт уже играл на самарском фестивале «Золотая репка» и японском театральном форуме «Рикка Рикка феста». В Крым на Всероссийский фестиваль «Сказочное королевство» театр отправился впервые. Пластическую постановку самарцы представили на сцене Севастопольского театра юного зрителя 3 июня.

Теги: Крым награда СамАРТ

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