Самарскому хореографическому училищу представили нового директора

148

26 января коллективу ГБПОУ «Самарское хореографическое училище (колледж)» был представлен новый директор. Им стала Маргарита Соколовская. Министр культуры Самарской области Борис Илларионов, представляя нового директора образовательного учреждения, выразил надежду, что большой управленческий опыт Соколовской будет востребован на посту руководителя учреждения творческого профессионального образования, объединяющего в своей структуре колледж и школу.

Маргарита Михайловна имеет высшее педагогическое образование. Долгое время работала в системе образования области, директором МУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Тольятти», несколько лет в качестве заместителя мэра Жигулевска курировала деятельность социальной сферы муниципалитета, передает пресс-служба минкульта СО.

Фото: pixabay