96

Сегодня, 15 марта, Самарская областная детская библиотека отмечает свой 85-летний юбилей.

В этот день в библиотеке прошел День открытых дверей, на котором читатели смогли познакомиться с прошлым, настоящим и будущим учреждения.

В день своего юбилея СОДБ презентует областной Марафон «85 культурных дел» для библиотек области. Марафон будет длиться до конца года, по его условиям учреждения будут выполнять различные задания, которые помогут освоить и закрепить те или иные компетенции, получать баллы. По итогам в ноябре 2022 года лучшие библиотеки получат призы.

Фото: минкульт СО