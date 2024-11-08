Я нашел ошибку
Главные новости:
Цель диктанта - популяризация географических знаний и повышения интереса к географии России.
В Историческом парке Самары состоится просветительская акция Русского географического общества - «Географический диктант»
 «Смотреть» спектакль особенным зрителям помогала тифлокомментатор высшей категории Таиса Марченко.
В театре «Самарская площадь» прошёл первый спектакль с тифлокомментированием
Распродажа 11.11 в билайне: выбирайте смартфоны, наушники и другие аксессуары со скидкой до 90%
Распродажа 11.11 в билайне: выбирайте смартфоны, наушники и другие аксессуары со скидкой до 90%
В Самаре высота снежного покрова достигла 7 см
В Самаре высота снежного покрова достигла 7 см
Почта России предупредила о мошенниках, требующих код из SMS
Почта России предупредила о мошенниках, требующих код из SMS
Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее» приглашает участников
Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее» приглашает участников
Арт-галерея запускает конкурс рисунков «Самара глазами Ван Гога»
Арт-галерея запускает конкурс рисунков «Самара глазами Ван Гога»
Самарское джазовое движение приглашает вас на III международный фестиваль джаза
Самарское джазовое движение приглашает на III международный фестиваль джаза
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.07
-0.15
EUR 105.57
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Арт-галерея запускает конкурс рисунков «Самара глазами Ван Гога»
Самарское джазовое движение приглашает на III международный фестиваль джаза
«На берегу великой реки»: СОУНБ приглашает на выставку работ самарского художника Андрея Березина
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарское джазовое движение приглашает на III международный фестиваль джаза

8 ноября 2024 13:25
119
Самарское джазовое движение приглашает вас на III международный фестиваль джаза

В ноябре в Самаре состоится третий фестиваль джаза «Движение», который в этом году приурочен к 25-летнему юбилею одноименной джазовой студии - единственного места в области, где все желающие, вне зависимости от возраста, могут получить базовое джазовое образование.

История студии неразрывно связана с именем самарского саксофониста Сергея Равина - именно он в 1998 году стал идеологом и отцом-основателем уникального учебного заведения. Образовательная программа нового заведения, которое с самого начала представляло собой не просто кружок по интересам, а настоящую музыкальную школу с джазовым уклоном, была тщательно продумана. Здесь студенты изучают сольфеджио, композицию, инструментоведение, теорию музыки, историю джазовых стилей, импровизацию, посещают специальность и ансамбль. Каждую последнюю субботу месяца уже много лет проходит студенческий джем-сейшн, где ребята получают сценический опыт. 

За четверть века студия «Движение» воспитала немало музыкантов, которые связали свою жизнь с джазом и добились успехов. Ее студенты и выпускники показывают высокие результаты на международных конкурсах и поступают в лучшие профессиональные вузы страны. Сегодня студию возглавляет Денис Рыбаков - джазовый продюсер, музыкант, организатор и художественный руководитель.

Гостей фестиваля «Движение», который начнется 13 ноября – в день памяти Сергея Равина, ждет насыщенная и разнообразная программа от первоклассных музыкантов.

В первый фестивальный день в культурном центре Самарского университета «Универ студия» (ул. Молодогвардейская, 151) выступит трио из Петербурга «ГКВ» («Гайворонский-Кондаков-Волков») - один из самых ярких неоджазовых коллективов современной России. Давняя совместная история петербургского трио, помноженная на обширные самостоятельные заслуги каждого из музыкантов, их стилистическое разнообразие, огромный импровизаторский опыт и обширный арсенал выразительных средств делают их одним из важнейших коллективов новой импровизационной музыки на российской сцене. Пожалуй, к ним как нельзя более подходит слово «ирония»: при всей серьёзности замыслов трио подает весь материал так, будто всё, что происходит на сцене — лишь игра, в которую не может не втянуться даже самый взыскательный слушатель, становящийся соучастником происходящего.

Их самарский концерт, организованный при содействии института «Альянс Франсез», будет посвящен Шарлю Азнавуру – легендарному французскому певцу, композитору, актеру, поэту и общественному деятелю. Основу программы составит парафраз из известных песен Азнавура для джазового трио, интрига которого заключена в отсутствии вокала. Ирония, внезапные смены настроений от меланхолии до безудержной экспрессии – всё это пронизано большой любовью и уважением к великому музыканту.

Уже на следующий день, 14 ноября, слушатели фестиваля смогут по достоинству оценить выступление «Interplay» – cупертрио виртуозов с «музыкой для души», которые исполнят аутентичные соул, фанк и госпел. Ключевой фигурой этого фьюжн-госпел-бэнда является барабанщик из Нью-Йорка Натаниэль Таунсли, игравший с великим Джо Завинулом из Weather Report. За годы карьеры Натаниэль выступал и записывался с такими корифеями, как Стиви Уандер, Мэрайя Кэри, Public Enemy, Nile Rogers & Chic и многими другими, блистал мастерством на фестивалях Modern Drummer, Мontreal Drum Festival. За клавиши в трио отвечает поляк Томаш Бура - виртуоз и бэнд-лидер с репутацией новатора, начинавший карьеру как классический пианист. Сотрудничество с такими мэтрами, как Харви Мейсон, Марк Мондезир, Лоуренс Коттл и многими другими, а также сеты на топ-фестивалях, выступления на BBC1, JAZZ FM, MTV и TSF и вовсе возвели Буру на мировой пьедестал. У артиста есть свой бэнд, а свободное от него время Томаш делит между сочинением пьес для британской CRD Records, саундреков для компании Position Music в Лос-Анджелесе и – весьма редкими! – турами. В амплуа бас-гитариста выступит Антон Давидянц – один из лучших басистов Восточной Европы, музыкант с неистощимой фантазией, высочайшим уровнем техники и редким сценическим обаянием, чью хлёсткую, пульсирующую манеру игры не спутаешь ни с чьей. Антон востребован в коллективах самых разных стилей, играл с Игорем Бутманом, Николаем Носковым, Елкой, в группах Zventa Sventana, «Маша и Медведи», «Моральный Кодекс» и т.д.

15 ноября аудиторию «Универ студии» ждет концерт молодого французского автора, композитора и исполнителя по имени Робин. Он – само воплощение выражения «совершенный артист», который выделяется не только мощным и выразительным голосом, но и своими виртуозными импровизациями на трубе, клавишных и гитаре. Творчество Робина черпает вдохновение во множестве жанров, таких как соул, джаз, фанк и RnB. Благодаря этому, музыкант создал свой музыкальный мир, который пленяет и вдохновляет слушателей. Первые два проекта Робина, «Premier souffle» и «Interlude», ярко демонстрируют его музыкальный гений и разнообразие стилей.  Эти работы стали важными вехами в его карьере, позволившими ему утвердиться в качестве одного из самых оригинальных и многосторонних молодых французских артистов своего времени.  В этом году Робин впервые отправится на гастроли по России, представляя программу из самых разнообразных по жанру композиций в уникальных энергичных аранжировках.

12+

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Арт-галерея запускает конкурс рисунков «Самара глазами Ван Гога»
08 ноября 2024, 13:29
Арт-галерея запускает конкурс рисунков «Самара глазами Ван Гога»
Художники сами выбирают локации для своих работ, будь то живописные улицы, здания или природные уголки города. Культура
120
«На берегу великой реки»: СОУНБ приглашает на выставку работ самарского художника Андрея Березина
06 ноября 2024, 12:53
«На берегу великой реки»: СОУНБ приглашает на выставку работ самарского художника Андрея Березина
Выставка «На берегу великой реки», вероятно, получила своё название в том числе в честь родного и любимого края художника, где он живёт и творит многие годы. Культура
510
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» пройдет закрытие выставки «Было/Не было»
05 ноября 2024, 09:54
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» пройдет закрытие выставки «Было/Не было»
На закрытии выставки также пройдет концерт самарской певицы Фефы. Общество
454
В центре внимания
Губернатор Вячеслав Федорищев возложил цветы к мемориалу в память о погибших при исполнении служебного долга сотрудниках ОВД
8 ноября 2024  12:54
Губернатор Вячеслав Федорищев возложил цветы к мемориалу в память о погибших при исполнении служебного долга сотрудниках ОВД
156
В Самаре прошел в 14-ый раз Парад Памяти
8 ноября 2024  10:33
В Самаре в 14-ый раз прошел Парад Памяти
217
Вячеслав Федорищев и статс-секретарь – заместитель Министра обороны Анна Цивилева обсудили вопросы поддержки участников СВО и их семей в Самарской области
8 ноября 2024  09:40
Вячеслав Федорищев и статс-секретарь – заместитель Министра обороны Анна Цивилева обсудили вопросы поддержки участников СВО и их семей в Самарской области
420
Региональный кабинет министров рассмотрел ряд вопросов повестки, первым из которых стал вопрос об исполнении областного бюджета за прошедшие девять месяцев.
7 ноября 2024  19:44
На заседании облправительства обсудили исполнение бюджета за девять месяцев текущего года
404
В этом году тема парада – «Наша семья – наша Победа!». Она выбрана в связи с проведением Года семьи в России.
7 ноября 2024  16:59
На площади Куйбышева в Самаре прошел Парад Памяти
591
Весь список