Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Миражи»

5 апреля в 18:30, 6 апреля в 18:00, а также 20 и 21 апреля в 18:00
Драма по пьесе Анны Сливко «Тим». 16+
Пьеса создана в рамках экспериментального проекта для подростков «Подтекст: Юность» Московского академического театра им. Маяковского.
Город, полный заброшенных зданий, безработных людей и старых детских площадок. Город - призрак. В этой пустоши, среди миражей Алекс встречает незнакомца. Кто он? Посторонний, враг, друг? И поможет ли найти то, что она так давно ищет?
Это история о подростках, пытающихся жить в условиях заброшенного города. Планы побега и невозможность говорить со взрослыми, желание свободы и создание мира миражей. Своего рода притча о том, как реальность и вымысел могут переплетаться и как важно не быть одному.
Режиссёр — Митя Калинкин
Художник - Маша Неязова
Продолжительность: 1 час 20 минут.
Возрастная категория: 16+
Место: ул. Подшипниковая, 15 А (Театральное пространство «Дом»)
Фото предоставлено Самарским театром «Город»