Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Миражи»

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5 апреля в 18:30, 6 апреля в 18:00, а также 20 и 21 апреля в 18:00

Драма по пьесе Анны Сливко «Тим». 16+

Пьеса создана в рамках экспериментального проекта для подростков «Подтекст: Юность» Московского академического театра им. Маяковского.

Город, полный заброшенных зданий, безработных людей и старых детских площадок. Город - призрак. В этой пустоши, среди миражей Алекс встречает незнакомца. Кто он? Посторонний, враг, друг? И поможет ли найти то, что она так давно ищет?

Это история о подростках, пытающихся жить в условиях заброшенного города. Планы побега и невозможность говорить со взрослыми, желание свободы и создание мира миражей. Своего рода притча о том, как реальность и вымысел могут переплетаться и как важно не быть одному.

Режиссёр — Митя Калинкин

Художник - Маша Неязова

Продолжительность: 1 час 20 минут.

Возрастная категория: 16+

Место: ул. Подшипниковая, 15 А (Театральное пространство «Дом»)

Фото предоставлено Самарским театром «Город»