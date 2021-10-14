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Самарский театр драмы представит премьеру «Один плюс один»

14 октября 2021 17:38
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В новом формате за один вечер театр предлагает посмотреть два совершенно разных спектакля.

Смарский театр драмы представит премьеру «Один плюс один»

19 октября Самарский академический театр драмы им. М. Горького представит премьеру на большой сцене — «Один плюс один» (16+).

В новом формате за один вечер театр предлагает посмотреть два совершенно разных спектакля «Семью восемь» Д. Слюсаренко и «Медея» Еврипида и Ж. Ануя в постановке Михаила Лебедева и его единомышленников. Символичный и свободный язык режиссёра даст простор для мысли и эмоций, создаст таинственную атмосферу, подарит яркие впечатления.

Вход в кинотеатры и другие учреждения культуры с 11 октября осуществляется при предъявлении QR-кода.

 

Фото:   минкульт СО

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