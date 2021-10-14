Самарский театр драмы представит премьеру «Один плюс один»

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Смарский театр драмы представит премьеру «Один плюс один»

19 октября Самарский академический театр драмы им. М. Горького представит премьеру на большой сцене — «Один плюс один» (16+).

В новом формате за один вечер театр предлагает посмотреть два совершенно разных спектакля «Семью восемь» Д. Слюсаренко и «Медея» Еврипида и Ж. Ануя в постановке Михаила Лебедева и его единомышленников. Символичный и свободный язык режиссёра даст простор для мысли и эмоций, создаст таинственную атмосферу, подарит яркие впечатления.

Вход в кинотеатры и другие учреждения культуры с 11 октября осуществляется при предъявлении QR-кода.

Фото: минкульт СО