Самарский театр «СамАрт» вошел в число номинантов Национальной премии «Музыкальное сердце театра»

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Экспертный совет премии «Музыкальное сердце театра» объявил номинантов этого года, в число которых вошел Самарский ТЮЗ со спектаклем «Обыкновенное чудо». Театр «СамАрт» поборется за награды в категории «Лучшая оркестровка» – аранжировщик Артур Байдо, «Лучшая сценография» – художник-сценограф Юрий Хариков, «Лучшие костюмы» — художник по костюмам Юрий Хариков, «Лучший исполнитель роли второго плана» – Павел Маркелов (Министр-администратор), «Лучший режиссер» – Дмитрий Белов.

Академики и зрители приступят к голосованию по выбору победителей в номинациях в сентябре 2023 года. Церемония вручения премии «Музыкальное сердце театра» пройдет 20 ноября в Кемерове при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ и правительства Кузбасса.

Как сообщили организаторы фестиваля, в этом году на соискание премии «Музыкальное сердце театра» было подано рекордное число заявок — 96. В лонг-лист вошли 24 спектакля из 13 городов страны.

Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра» – это единственная российская профессиональная инициатива, которая с 2006 года ведёт работу по развитию направления современного музыкального театра и отмечает его достижения во всем его жанровом разнообразии: мюзикл, оперетта, рок-опера, музыкальная драма, лайт-опера, опера-драма, саундрама и другие.

Фото: минкульт СО