Самарский театр оперы и балета завершил «Большие гастроли» в Екатеринбурге

Завершились «Большие гастроли» Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича в Екатеринбурге, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации, пишет Самара-МК.

В рамках программы в Екатеринбургском театре оперы и балета 4 июня под управлением худрука и главного дирижёра Евгения Хохлова показали оперу Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» (16+), а 6 и 7 июня прошли показы балета Чайковского «Спящая красавица» (6+) под управлением Андрея Данилова.

«Обменные гастроли с одним из ведущих коллективов России — новый этап в 95-летней истории самарского театра. Для нас очень важен обмен творческой энергией, которая впоследствии рождает новые планы и совместные проекты. Но самое главное — это сохранение и продвижение классического наследия мирового музыкального искусства и шедевров отечественной культуры», — отметил Евгений Хохлов.

В опере «Леди Макбет Мценского уезда» главные партии исполнили Татьяна Ларина (Катерина Измайлова), Ренат Латыпов (Борис Измайлов), Максим Зырянов (Сергей). Дирижёр — Евгений Хохлов.