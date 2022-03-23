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Самарский театр оперы и балета начинает весенние выезды в города и районы области

23 марта 2022 10:22
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Самарский театр оперы и балета начинает весенние выезды в города и районы области

Самарский академический театр оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича продолжает традицию выездных концертов «Ближе к зрителю» в города и районы Самарской области, начатую в прошлом году.

25 марта в 15.00 концерт состоится в культурно-досуговом центре «Октябрьский» города Октябрьск. Зрители смогут услышать популярные арии из известных опер и увидеть номера из лучших балетов.

 Также запланированы выезды театра с концертами в Красноармейский и Ставропольский районы.

Жители отдаленных территорий, которые не всегда могут приехать в Самару на спектакль или концерт, получают возможность увидеть в своем ДК артистов Самарского театра оперы и балета, при этом зрители могут посещать эти мероприятия бесплатно. 

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