Самарский театр оперы и балета активно готовится к премьерному показу балета Александра Глазунова «Раймонда»

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Самарский академический театр оперы и балета им. Дмитрия Шостаковича активно готовится к премьерному показу балета Александра Глазунова «Раймонда» (17, 18 и 24 июня).

Мировая премьера «Раймонды» в постановке выдающегося балетмейстера Мариуса Петипа состоялась в 1898 году в Мариинском театре. Для композитора Александра Глазунова она стала первом опытом обращения к жанру балета, а для Мариуса Петипа – последней большой работой. Балетмейстер Александр Горский в 1908 году создал собственную оригинальную постановку балета.

Новую постановку и хореографическую редакцию осуществляет известный балетмейстер-реставратор, художественный руководитель балета Самарского театра, заслуженный артист России Юрий Бурлака.

Декорации и костюмы спектакля были приобретены при поддержке мецената Вячеслава Заренкова (фонд «Созидающий мир»), благодаря которому в Самарском театре оперы и балета появились спектакли «Три маски короля» и BACK TO LIFE («Возвращение к жизни»).

Художественно-декорационный, бутафорский, пошивочный цеха театра провели огромную работу по подгонке костюмов и адаптации декораций для самарской сцены.