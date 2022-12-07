самарский театр драмы впервые за долгое время побывал на фестивале в Москве

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На Основной сцене Российского академического молодежного театра (РАМТ) 5 декабря состоялась московская премьера спектакль «Тартюф» Самарского академического театра драмы им. М. Горького. Спектакль по пьесе Жана-Батиста Мольера в постановке известного режиссера Александра Кузина закрыл конкурсную программу VI фестиваля «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры».

- Участие самарского театра драмы в фестивале, несомненно, дает возможность выйти на новый уровень и заявить о себе на всю страну, - считает директор Самарского академического театра драмы им. М. Горького Сергей Филиппов. – Мы очень любим самарского зрителя, и он любит нас, но нам также интересно получить оценку не только столичных театральных деятелей и критиков, но и зрителей Москвы.

«Тартюф» в постановке Александра Кузина – образец традиционного театра, сохранившего в исторических костюмах и декорациях живую страсть и нерв жизни. Вместо наращивания новых концептуальных решений и кажущихся необычными интерпретаций, он разворачивается лицом к автору, счищает копоть времени с его остроумия и блеска так, что получается один из самых веселых «Тартюфов» в истории русского театра. (Часто режиссеры упирают на серьезность, инфернальность, строят сценические ребусы вокруг героев. Александр Кузин ставит не «тень» пьесы, а ее свет).

- В этом спектакле я хотел отразить главную мысль: когда ложная идея овладевает умами, то она разрушает не только окружение, но и самого человека, - рассказывает режиссер спектакля Александр Кузин.

Главная сила спектакля – блистательный актерский ансамбль. Легко и в лучшем смысле слова театрально (пышно, празднично и при этом точно) артисты разыгрывают историю о том, как хитроумный интриган и фальшивый святоша Тартюф проник в семью Оргона, разбогатевшего буржуа, у которого вдруг возникла потребность «подумать о душе».