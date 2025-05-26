Самарский театр драмы проводит II Большой театральный фестиваль

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С 1 июня по 4 июля Самарский академической театр драмы им. М. Горького проводит II Большой театральный фестиваль. Свои постановки привезут театры Уфы и Тюмени, хозяева сцены также покажут самые любимые зрителями спектакли.

Самарский театр драмы представит на обеих сценах свои хиты и премьеру этого сезона: «Женитьба Бальзаминова» (12+), «Тартюф» (16+), «НА ДНЕ.DOC» (18+), «Ladies’ Night» (16+), «Два благородных дона» (16+) и другие. Если самарская публика что-то не успела посмотреть в 174-м сезоне или мечтает повторить, это реальный шанс.

Русский драматический театр Республики Башкортостан, участник фестиваля «Волга театральная» в 2023 году, привезёт свою визитную карточку — прославленный мюзикл «Голубая камея» (16+) о екатерининских временах — и современную комедию положений «Палата бизнес-класса» (18+).

Устроивший фейерверк эмоций на прошлом Большом театральном фестивале Тюменский Большой драматический театр вновь порадует «золотомасочным» мюзиклом «Семейка Аддамс» (12+), а также представит историческую музыкальную рок-драму «Пугачёв» (12+) по мотивам «Капитанской дочки» Александра Пушкина и комедийный водевиль «Ханума» (12+).