Самарский «Тартюф» закрыл конкурсную программу фестиваля «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры”

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На основной сцене Российского академического молодежного театра (РАМТ) 5 декабря состоялась московская премьера спектакль «Тартюф» Самарского академического театра драмы им. М. Горького. Спектакль по пьесе Жана-Батиста Мольера в постановке известного режиссера Александра Кузина закрыл конкурсную программу VI фестиваля «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры».



— Участие самарского театра драмы в фестивале, несомненно, дает возможность выйти на новый уровень и заявить о себе на всю страну, — считает директор Самарского академического театра драмы им. М. Горького Сергей Филиппов. – Мы очень любим самарского зрителя, и он любит нас, но нам также интересно получить оценку не только столичных театральных деятелей и критиков, но и зрителей Москвы.



«Тартюф» в постановке Александра Кузина – образец традиционного театра, сохранившего в исторических костюмах и декорациях живую страсть и нерв жизни. Вместо наращивания новых концептуальных решений и кажущихся необычными интерпретаций, он разворачивается лицом к автору, счищает копоть времени с его остроумия и блеска так, что получается один из самых веселых «Тартюфов» в истории русского театра.

Главная сила спектакля – блистательный актерский ансамбль. Легко и в лучшем смысле слова театрально (пышно, празднично и при этом точно) артисты разыгрывают историю о том, как хитроумный интриган и фальшивый святоша Тартюф проник в семью Оргона, разбогатевшего буржуа, у которого вдруг возникла потребность «подумать о душе».



— Я видела несколько постановок пьесы в исполнении разных театров. С уверенностью могу сказать, что самарский «Тартюф» — спектакль, безусловно, высокого уровня качества и творческого воплощения. Я рада, что его по достоинству оценила столичная публика. Надеюсь, что любимый театр поддержит самарская публика, — отметила врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина.



У Самарского академического театра драмы им. М. Горького есть возможность получить «Приз зрительских симпатий» фестиваля — конкурса «Биеннале современного искусства. Уроки режиссуры» 2022. На сайте фестиваля уже открыто голосование. Отдать свой голос можно по ссылке.



Итоги фестиваля подведут 13 декабря, сообщает минкультуры СО.

Фото: минкультуры СО