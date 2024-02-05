Самарский оркестр исполнит Чайковского в Москве

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Оркестр Самарской филармонии 14 февраля выступит в Концертном зале имени Чайковского в Москве. В концерте примет участие известный российский скрипач Вадим Репин.

Программа (12+) будет состоять из двух произведений Чайковского. Музыканты под управлением худрука и главного дирижера Самарской филармонии Дениса Власенко исполнят Концерт для скрипки с оркестром ре мажор и Симфонию "Манфред" си минор.

Симфонический оркестр Самарской филармонии был образован в 1940 году. В 1993-м получил звание "академического". В марте 2023-го оркестр возглавил известный дирижер Денис Власенко.

Гастроли пройдут при поддержке Правительства Самарской области, пишет Сова.