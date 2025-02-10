Самарский оперный театр получил новое оборудование на общую сумму 13,61 млн руб.

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Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в 2024 году стал участником Национального проекта «Культура» и получил новое оборудование на общую сумму 13,61 млн.руб.

В частности, это звуковое оборудование (микрофоны, радиосистему, комплект выездного звукового оборудования, и т.д.), светодиодные экраны, генераторы тяжелого дыма и лазерный проектор.

Благодаря Национальному проекту была осуществлена модернизация звукового оборудования, что не только исключает возникновение технических неполадок во время спектакля, но и не отвлекает артистов от творческого процесса.

Изменения в техническом оснащении театра коснулись и следующего аспекта: благодаря новым светодиодным экранам появилась возможность более качественной трансляции супратитра к операм. Картинка стала более яркой и насыщенной. Появилась возможность выводить на экраны любую информацию, в том числе афишу и логотип театра. Оценить работу нового оборудования зрители уже имели возможность на оперных спектаклях.

В том числе в рамках нацпроекта приобретены новый лазерный проектор большой мощности, улучшающий качество фото и видеоматериала, и два генератора тяжелого дыма – необходимый элемент технического оснащения сцены. Дыммашины будут активно использоваться в спектаклях, таких как оперы «Мастер и Маргарита», «Сон в летнюю ночь» и др.