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Самарский областной художественный музей представляет выставку «Другая жизнь» Константина Батынкова
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Самарский областной художественный музей представляет выставку «Другая жизнь» Константина Батынкова

7 февраля 2023 15:39
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Батынков - ключевой московский художник среднего поколения, один из основателей творческой группы “Митьки”.

Самарский областной художественный музей представляет выставку «Другая жизнь» одного из ключевых современных художников Константина Батынкова.

Батынков - ключевой московский художник среднего поколения, один из основателей творческой группы “Митьки”. Работает масштабными сериями в графике и живописи, обращаясь к разным темам и нарративам: от военных баталий и зрелищных спортивных игр до футуристических городских пейзажей. Его творчеству свойственны легкость и импровизационность, ирония и острое чувство сегодняшнего дня.

Художник работает масштабными живописными и графическими сериями на самые разные темы – от космоса до спорта, от фантастических военных баталий до быта дачных поселков. Внешняя схожесть с кадрами кинохроники придает его работам особую выразительность и достоверность, но внимательному зрителю открывается не история реальных событий, а скорее повествование автора о неких воображаемых происшествиях, гротескная фантасмагория, окрашенная то иронией, то улыбкой, то тревогой. Художник показывает нам «другую жизнь» -  своего рода антиутопию, где нет места шикарным автомобилям, пластиковым красавицам, «глянцевым» ценностям и инстаграмным блогерам. Во многих  произведениях прочитывается предупреждение цивилизации, которая может погибнуть под напором «идеалов» общества потребления.

Автор затрагивает очень широкий круг ассоциаций, оставляя публике возможность самостоятельной трактовки образов и сюжетов, выраженных с большой экспрессией и в то же время легко, импровизационно. Манера и стиль художника, его филигранно точный рисунок и выверенная композиция абсолютно узнаваемы и неповторимы.

Работы Батынкова экспонировались в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Государственном Русском музее, выставочных залах Российской Академии художеств, Московском музее современного искусства и на других площадках как в России, так и за рубежом, находятся в государственных и в частных коллекциях по всему миру, в том числе, в Третьяковской галерее, Государственном центре современного искусства, сообщает пресс-служба Самарского областной художественного музея.

Константин Батынков.

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

(9 февраля — 12 марта 2023)

 

Фото:  Самарский областной художественный музей

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