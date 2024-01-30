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Самарский музей Заварка приглашает на экскурсии

30 января 2024 10:14
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Самарский музей Заварка приглашает на экскурсии

2 февраля (пятница) в 18.30 пройдет специализированная этнографическая экскурсия (6+) по выставке «Человек и дерево» (12+). Этнограф Ирина Маслова расскажет о роли дерева в культуре этносов Самарского края через образы деревянной скульптуры Сергея Ключникова. Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено (не более 25 человек).

3 февраля (суббота) в «Заварке» организуют несколько мероприятий:

В 11.00 старший научный сотрудник музея Арина Гусарова проведет семейную экскурсию (6+) по выставке «Человек и дерево» (12+) и расскажет о представленных деревянных работах Сергея Ключникова. Вход на мероприятие – 250 рублей (билет действует на 1 ребенка и 1 сопровождающего). Количество мест ограничено (не более 25 человек).

В 16.00 состоится лекция «Разрушение древесины в памятниках истории и культуры» (12+). Ее прочитает художник-реставратор произведений из керамики, специалист по ручной реставрации документов на бумаге Анна Толстова. На лекции эксперт расскажет о самых опасных разрушениях деревянных изделий. Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено (не более 30 человек).

4 февраля (воскресенье) в 15.00 команда Музея-галереи приглашает гостей на обзорную экскурсию по дому Маштакова (6+). Во время экскурсии посетители пройдут по залам, узнают историю строительства дома и судьбу его хозяев Михаила Маштакова и Николая Маркова, а также о других доходных домах Самары и их жителях. Вход на мероприятие – 150 рублей (входной билет в стоимость не входит). Количество мест ограничено (не более 25 человек).

Теги: Мероприятия

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